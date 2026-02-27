Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Jordina Caminal, en travessar la línia de meta. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Esquí alpí

Jordina Caminal es millora envers els entrenaments i assoleix la 40a posició al descens de la Copa del Món de casa

Sense sorpreses, la suïssa Corinne Suter s'emporta la victòria, seguida de l'austríaca Nina Ortlieb i la italiana Sofia Goggia, qui acaba tancant el podi

Després dels entrenaments, la Copa del Món femenina d’esquí alpí de Soldeu i el Tarter ha viscut aquest divendres la primera prova de descens a la pista Àliga, on Jordina Caminal s’ha fet amb la 40a posició. Ha estat l’única representant andorrana en estar Cande Moreno lesionada, i ha sortit amb el dorsal 48 per acabar signant un temps d’1’35.46, millorant-se en gairebé un segon envers les dues jornades anteriors. En tot cas, la seva baixada ha estat més que correcta, i només petites errades en el darrer parcial li han negat els punts.

“Ha estat una prova molt més especial que les altres, sobretot en ser a l’arribada, amb tots aquests infants… ha sigut increïble. Em sento molt recolzada”, ha destacat la protagonista del dia. Pel que fa a la baixada, Caminal ha apuntat que al ‘Curvone’ ha arribat “cansada de cames i m’he deixat fer una mica”, aspecte que l’ha perjudicat la velocitat en l’últim pla. Amb tot, “estic contenta perquè, quant a actitud, ha sigut bona”, ha dit, incidint que “tinc ganes de continuar creixent i de consolidar aquest nivell per buscar aquest top30” del qual avui s’ha quedat a només un segon. “M’ha omplert el cor veure tants nens a la grada cridant el meu nom, se m’ha posat la pell de gallina”, ha finalitzat.

“M’ha omplert el cor veure tants nens a la grada cridant el meu nom, se m’ha posat la pell de gallina” – Jordina Caminal

Sense gaires sorpreses, la vencedora ha estat la suïssa Corinne Suter, marcant un 1’31.62. Segona ha estat l’austríaca Nina Ortlieb, quedant-se a tocar del primer lloc amb un 1’31.73, i el podi l’ha completat la italiana Sofia Goggia, amb un crono d’1’31.86. “En aquest traçat has d’esquiar de dalt a baix sense errades, és molt difícil patir-ne una i després tornar a ser ràpida”, ha subratllat Suter, elogiant l’estat de la pista.

Tanmateix, Moreno no ha pres part de la cita després de lesionar-se al descens dels Jocs Olímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo, però no se l’ha volgut perdre. “Fa un dia espectacular”, ha reconegut, assenyalant que es troba “bastant bé d’ànims” i que, a poc a poc, va millorant. Ja va dir en el seu moment que el llarg procés de recuperació l’afronta d’una manera positiva, i avui ho ha ratificat: “Ho estic donant tot, però amb molta feina i paciència”. “Miro ja la pròxima temporada per arribar en el millor estat de forma”, ha afegit, lamentant que enguany es queda amb l’espina clavada per no poder ser al portilló d’aquesta Copa del Món. “Espero tenir-ne més a casa i poder gaudir-les des de la pista”, ha completat.

El podi, amb Corinne Suter, Nina Ortlieb i Sofia Goggia. | Marvin Arquíñigo
Caminal, durant la prova. | Marvin Arquíñigo
Diferents personalitats andorranes amb Jordina Caminal. | Marvin Arquíñigo
L’afició tricolor fent-se sentir. | Marvin Arquíñigo
