Joan Verdú torna a la Copa del Món del primer podi

Joan Verdú torna a Val-d’Isère, al gegant en el qual l’any passat va ser tercer i va sumar el seu primer podi en la Copa del Món i el primer també per a Andorra. L’esquiador arriba a aquesta tercera cita, la segona per a ell després de no competir a Sölden per precaució, amb tota l’energia que li ha donat la cursa de Beaver Creek del passat diumenge. Doncs després de la cita nord-americana amb la 15a posició assolida, tant Verdú com tot el seu equip van tornar a Europa amb les piles carregades per fer front al circuit al Vell Continent.

La competició començarà a les 09.30 hores amb la primera mànega, mentre que la segona està prevista per les 13.00 hores. “Avui hem estat ultimant els detalls, i li tinc una estima molt especial a aquesta pista perquè aquí vaig aconseguir el meu primer podi”, ha indicat el tricolor, afegint que precisament Val-d’Isère és “molt exigent, amb molt pendent i molt diferent de Beaver Creek”. Se sent preparat i amb moltes ganes: “Tenim tota la feina feta, només queda gaudir per anar a buscar un gran dia demà”.

Roger Puig

Roger Puig no ha pogut completar el supergegant de la Copa del Món de Steinach am Brenner (Àustria). L’andorrà estava esquiant amb molta velocitat i ha començat a arribar tard a les portes, amb la qual cosa ha perdut la línia fins que, a dues portes del final, s’ha sortit, sense caure. L’esquiador, que ahir va patir una forta caiguda i es va donar un colp a l’esquena, avui es trobava millor i no ha tingut molèsties. La pròxima cita per a ell serà a Tignes, dilluns i dimarts en eslàlom de Copa del Món.