Esquí alpí

Joan Verdú, més que llest per a la Copa del Món de Hafjell: “Estic demostrant un bon nivell”

La carrera començarà a les 09.30 hores amb la primera mànega, mentre que la segona està programada a les 12.30 hores

Aquest dissabte torna la Copa del Món, la penúltima cita del calendari per a Joan Verdú, qui correrà a Hafjell (Noruega). L’andorrà ha estat a Trysil per fer les últimes sessions d’entrenaments, on va arribar el passat diumenge i va fer gegant dilluns i dimarts, mentre que dimecres va descansar. Ahir dijous va tenir una nova jornada d’entrenament, i avui ha tingut lloc el ‘warm-up’ per estar a punt per a la cita. La carrera començarà a les 09.30 hores amb la primera mànega, mentre que la segona està programada a les 12.30 hores.

“Està tot preparat. Han estat molt bons dies d’entrenament aquesta setmana, amb molt bones condicions aquí a Noruega”, ha comentat el pirenaic, deixant clar que està demostrant “un bon nivell” a les darreres proves, per la qual cosa “estic molt motivat i confiat en tot el treball que hem fet tant l’equip com jo”. “Demà és hora de donar bon gas, gaudir-ho a mort”, ha afegit.

Moreno, 43a al segon supergegant de La Thuile

Avui s’ha tancat la Copa del Món de La Thuile (Itàlia), amb el segon supergegant i amb Cande Moreno 43a. La tricolor corria novament amb el dorsal 49 i ha finalitzat amb un crono d’1’01.41, a 3.46 de la guanyadora i a 1.25 de la 30a posició. Viatjarà avui mateix a Kvitfjell (Noruega) per disputar les finals de la Copa d’Europa de velocitat. Demà farà l’entrenament i intentarà fer el descens de diumenge, però el que sí que farà segur serà el supergegant de dilluns. Posteriorment, competirà a les Copes d’Europa de gegant que se celebraran a Aal (Noruega), els dies 19 i 20 de març.