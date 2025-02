Joan Verdú intensifica la preparació per al gegant del Mundial de Saalbach

Joan Verdú ha completat aquest diumenge una nova sessió d’entrenament a Reiteralm (Àustria) com a part de la seva preparació per al gegant dels Campionats del Món de Saalbach, que se celebrarà el divendres 14 de febrer. L’esquiador andorrà encara té programada una última sessió d’entrenament dimarts 11, després d’una jornada de descans dilluns.

La competició es disputarà divendres, amb la primera mànega prevista per a les 09.45 hores i la segona a les 13.15 hores, en una cita clau per a Verdú aquesta temporada.

L’equip va arribar a Reiteralm dijous passat per completar tres jornades de preparació a l’estació austríaca. Després de l’últim entrenament de dimarts, es traslladarà a Saalbach dimecres 12 per instal·lar-se i realitzar un entrenament suau a les pistes dijous 13, ultimant detalls abans de la competició.

Roger Puig, 19è en el gegant dels Mundials de Maribor

Els Campionats del Món de para alpí de Maribor (Eslovènia) han celebrat avui la prova de gegant, on Roger Puig ha finalitzat en la 19a posició. L’esquiador andorrà ha valorat la seva actuació, destacant la millora en la segona baixada: “Aquesta disciplina és complicada en gegant. La primera mànega ha estat millorable, no he tret tot l’esquí que sé i he baixat molt tens. A la segona mànega m’he deixat anar més, no tenia res a perdre i he marcat l’onzè millor temps de la mànega”.

Puig ha completat la competició amb un temps total de 2:16.47, després d’assolir el 24è millor registre a la primera mànega i l’11è a la segona. El vencedor de la cursa ha estat el francès Arthur Bauchet, amb un temps de 2:03.40.

Demà dilluns, Puig competirà en la prova d’eslàlom masculí, amb la primera mànega programada per a les 10.00 hores i la segona a les 13.00 hores.