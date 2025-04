Esquí alpí

Joan Verdú imparteix unes terceres jornades als U14 Tecnificats de tots els clubs del Principat

Gabriel i Rius es queden a escassos segons de pujar al podi a l'eslàlom de Hochfügen i Moreno assoleix una onzena plaça als Nacionals de Mònaco

Aquesta setmana, Joan Verdú ha estat amb els joves esquiadors i esquiadores de categoria U14 Tecnificats de tots els clubs d’Andorra per transmetre’ls els seus coneixements, apropar-los a la realitat d’un equip de Copa del Món i al marge de fer una sessió d’entrenament. La cita, que ha estat a Arcalís, és la tercera que es duu a terme per part de l’esquiador andorrà, que gratuïtament realitza aquestes jornades amb els U14 per motivar-los.

Així ho ha explicat el mateix protagonista: “És la tercera edició i cada any consisteix a intentar transmetre i compartir als més joves, a la base andorrana, amb els U14 Tecnificats de tots els clubs, els tips tècnics, també de logística, saber com entrena un equip de Copa del Món, motivar-los al mateix temps i també fer un entrenament conjunt amb condicions molt bones, amb crono, amb blau i un ambient un molt bo”.

L’atleta ha fet saber que els intenta motivar i il·lusionar amb la transmissió de la passió que sent per aquest esport i amb els coneixements recavats de les experiències dels darrers anys “perquè puguin tirar cap amunt el millor possible i així aportar el nostre granet de sorra”, ha esgrimit sobre la seva formació a l’esport base.

TOP 10 per a Gabriel i Rius tretzè a l’eslàlom NC de Hochfügen

Avui a Hochfügen, a Àustria, part de l’equip nacional masculí ha disputat l’eslàlom corresponent al Nacional de Ghana. De manera que Bartumeu Gabriel ha estat 10è i Àlex Rius 13è en una cursa que ha presentat un terreny molt complicat.

Gabriel ha finalitzat en la 10ª posició amb una marca de 1.27.78, a 1,18 segons de l’alemany Anton Tremmel, que s’ha imposat amb 1.26.60. L’andorrà feia el 13è temps a la primera mànega, però aconseguia remuntar a la segona amb el tercer temps de la baixada on acabaria desè.

Per la seva part, Àlex Rius ha estat 13è amb 1.28.33, a 1,73 de Tremmel, després de marcar el 12è temps a la primera mànega i el 8è a la segona. Qui no ha pogut completar la cursa ha estat Xavier Cornella, que a la primera ha estat 16è, però a la segona ha caigut i s’ha quedat fora. Convé esmentar que demà l’equip descansarà.

Cande Moreno, onzena al descens dels Nacionals de Mònaco

També avui s’ha disputat a Meribel el descens dels Campionats Nacionals de Mònaco amb la participació de Cande Moreno. Així, l’andorrana ha finalitzat 11a amb una marca de 1.18.00, a 2,84 segons de la guanyadora, que ha estat la francesa Romane Miradoli amb 1.15.16, i a un segon i mig del podi, que l’ha tancat la també gal·la Camille Cerutti amb 1.16.48. La segona posició l’ha aconseguit la bosniana Elvedina Muzaferija amb 1.16.40.

Pel que fa als detalls, l’esquiadora ha anat de menys a més en cursa: quant als passos per cada intermig, marcava el 25è temps al primer intermig amb +1.84, i millorava en el segon amb el 12è temps i +2.55. Per sectors, al primer feia el 25è temps, al tercer el cinquè i al tercer el segon millor temps.

Val a dir que demà a Meribel continuen els Campionats de França, però amb el supergegant masculí. El supergegant femení està programat per aquest divendres. Demà, també dia de descans per a Moreno.