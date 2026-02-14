Joan Verdú frega el diploma olímpic amb una meritòria desena posició al gegant dels Jocs de Milano-Cortina

L’andorrà Joan Verdú ha finalitzat en desena posició el gegant dels Jocs Olímpics d’Hivern de Milano-Cortina 2026, després de signar una gran segona mànega en què ha marcat el millor temps parcial. El resultat permet a l’esquiador entrar al top 10 olímpic i assolir el seu millor registre de la temporada. Verdú ha completat la prova amb un temps total de 2.27.29, a 2.29 del guanyador i medalla d’or, el brasiler Lucas Pinheiro Braathen (2.25.00). La medalla de plata ha estat per al suís Marco Odermatt (+0.58) i el bronze per al també suís Loïc Meillard (+1.17).
L’andorrà havia tancat la primera mànega en 19a posició, però una actuació molt sòlida en el segon descens li ha permès recuperar nou llocs i escalar fins a la desena plaça final. El temps final de Verdú l’ha deixat a només 0,06 segons del diploma olímpic, reservat als vuit primers classificats. La vuitena posició ha estat per a l’austríac Stefan Brennsteiner amb 2.27.23, mentre que el novè lloc ha estat per al també austríac Marco Schwarz, que ha superat l’andorrà per només una centèsima.
En la primera baixada, Verdú ha iniciat el recorregut amb una estratègia conservadora en el mur inicial, on ha passat pel primer sector amb +1.01 (23è temps). A partir d’aquí ha incrementat el ritme i ha anat recuperant posicions. Ha registrat +0.98 al segon sector (18è), +0.47 al tercer (13è temps parcial) i +0.31 a l’últim tram (10è temps del sector), per creuar meta amb +2.77 i situar-se 19è provisional.
A la segona mànega, sortint amb el dorsal 12, l’esquiador andorrà ha completat una baixada de referència amb un crono de 1.10.60, el millor registre de la mànega. Verdú s’ha situat líder provisional durant bona part de la baixada dels seus rivals i ha acabat consolidant-se entre els millors de la classificació final.
La desena plaça als Jocs Olímpics representa el millor resultat de la temporada per a l’andorrà, que fins ara tenia com a millor registre el 12è lloc aconseguit a la Copa del Món de Sölden, i el situa entre els deu millors del món en la cita més rellevant del calendari internacional.