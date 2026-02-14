Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Joan Verdú, durant la segona mànega que ha guanyat a Bormio i que l’ha deixat 10è al gegant olímpic. | Agence Zoom
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Esquí

Joan Verdú frega el diploma olímpic amb una meritòria desena posició al gegant dels Jocs de Milano-Cortina

L’andorrà marca el millor temps a la segona mànega i es queda a només 0,06 segons del top 8 en la seva millor actuació de la temporada

L’andorrà Joan Verdú ha finalitzat en desena posició el gegant dels Jocs Olímpics d’Hivern de Milano-Cortina 2026, després de signar una gran segona mànega en què ha marcat el millor temps parcial. El resultat permet a l’esquiador entrar al top 10 olímpic i assolir el seu millor registre de la temporada. Verdú ha completat la prova amb un temps total de 2.27.29, a 2.29 del guanyador i medalla d’or, el brasiler Lucas Pinheiro Braathen (2.25.00). La medalla de plata ha estat per al suís Marco Odermatt (+0.58) i el bronze per al també suís Loïc Meillard (+1.17).

L’andorrà havia tancat la primera mànega en 19a posició, però una actuació molt sòlida en el segon descens li ha permès recuperar nou llocs i escalar fins a la desena plaça final. El temps final de Verdú l’ha deixat a només 0,06 segons del diploma olímpic, reservat als vuit primers classificats. La vuitena posició ha estat per a l’austríac Stefan Brennsteiner amb 2.27.23, mentre que el novè lloc ha estat per al també austríac Marco Schwarz, que ha superat l’andorrà per només una centèsima.

L’andorrà havia tancat la primera mànega en 19a posició, però una actuació molt sòlida en el segon descens li ha permès recuperar nou llocs i escalar fins a la desena plaça final

En la primera baixada, Verdú ha iniciat el recorregut amb una estratègia conservadora en el mur inicial, on ha passat pel primer sector amb +1.01 (23è temps). A partir d’aquí ha incrementat el ritme i ha anat recuperant posicions. Ha registrat +0.98 al segon sector (18è), +0.47 al tercer (13è temps parcial) i +0.31 a l’últim tram (10è temps del sector), per creuar meta amb +2.77 i situar-se 19è provisional.

A la segona mànega, sortint amb el dorsal 12, l’esquiador andorrà ha completat una baixada de referència amb un crono de 1.10.60, el millor registre de la mànega. Verdú s’ha situat líder provisional durant bona part de la baixada dels seus rivals i ha acabat consolidant-se entre els millors de la classificació final.

La desena plaça als Jocs Olímpics representa el millor resultat de la temporada per a l’andorrà, que fins ara tenia com a millor registre el 12è lloc aconseguit a la Copa del Món de Sölden, i el situa entre els deu millors del món en la cita més rellevant del calendari internacional.

Joan Verdú, llest i amb la ferma intenció de lluitar pel màxim al gegant dels Jocs Olímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo

Llegir
Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
Reobert l’accés a Andorra des de França per l’RN320 i l’RN22 per als turismes després dels tancaments pel temporal
Ordino Arcalís tanca per condicions meteorològiques adverses i suspèn l’activitat per garantir la seguretat
Encamp dona el tret de sortida al Carnaval amb una penjada marcada per la sàtira política i el conflicte a Gaza

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
L’FC Andorra es queda a poc de donar la campanada després de remuntar un Almeria que acaba vencent (3-2)
  • Esports
Žan Tabak no vol sentir a parlar de “problemes”, però al València n’hi ha un de vell conegut per a l’afició tricolor
  • Esports
Joan Verdú, llest i amb la ferma intenció de lluitar pel màxim al gegant dels Jocs Olímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo
Publicitat
Entrevistes esportives
Mathieu Jaminet (Jam Jam)
Pilot especialitzat en curses de resistència
Erik Faura
Pilot andorrà de muntanya i gel
Albert Llovera
Pilot andorrà
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu