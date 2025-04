Bàsquet - ACB

Joan Plaza no vol sentir a parlar de relaxació: “Encara queda una victòria, que ningú celebri res encara”

El tècnic se centra a plantejar el partit contra el Màlaga per "rematar" la feina el següent cap de setmana contra el Girona a casa

Tot i la important victòria contra l’Hiopos Lleida, la qual manté el MoraBanc Andorra amb quatre victòries de marge respecte el descens –a falta de cinc jornades–, Joan Plaza no vol sentir a parlar de relaxació. “Estem contents, però encara queda un triomf, així que ningú celebri res encara”, va comentar ahir el tècnic tricolor després del partit, tot apuntant la importància de ser un conjunt fort a casa “on no pots deixar escapar moltes victòries com hem fet”.

El barceloní va destacar que si s’esborren els darrers set minuts del duel, la vista és la millor versió dels pirenaics. Tot i això, va assenyalar, negativament, les pèrdues de pilota: fins a 15 quan la mitjana dels partits anteriors rondava les 10. Així mateix, va comentar que ara “ens interessa ser capaços d’acabar els matxs una mica millor, veure com plantegem el següent partit a Màlaga i rematar la feina contra el Girona”.

Pel que fa al públic, va celebrar l’ambient, però va asserir que li agradaria veure tota la gent de blau: “Ja parlem amb el president perquè l’any vinent ho arreglin i regalin samarretes per veure si com capaços de generar un ambient com el que fa Lleida”.

Joan Plaza celebrant el triomf amb l’afició. | BCA / Dani Catalán