Joan Plaza lamenta la falta de continuïtat del MoraBanc Andorra en la derrota a la pista del Gran Canaria

Joan Plaza ha valorat de manera autocrítica la derrota del MoraBanc Andorra davant el Dreamland Gran Canaria (102-85), un partit que el tècnic ha considerat “irregular” i en què l’equip “ha mostrat dues cares molt diferents”. Segons ha explicat, el grup “ha començat amb bona actitud i intensitat”, però “no ha sabut mantenir el mateix nivell quan el rival ha pujat el ritme”.
“El primer quart ha estat correcte i hem competit bé, però després hem comès errors que no podem permetre a aquesta categoria”, ha afirmat Plaza, que ha remarcat que els seus jugadors “han treballat bé en moments puntuals” però “han perdut consistència defensiva en el segon i tercer període”.
L’entrenador ha reconegut que el Gran Canaria “ha sabut castigar cada pèrdua i cada segon rebot” i que aquest factor “ha marcat la diferència”. “Ens han tirat vint vegades més a cistella. Això és una dada que parla per si sola i que hem d’analitzar”, ha explicat.
Tot i el resultat, Plaza ha assegurat que l’equip “ha mantingut una actitud correcta” i que “ha tingut trams de bon joc, sobretot en la represa, quan hem reduït la diferència amb un parcial de 0-7”. “Hem estat dins del partit fins al minut 26, però després hem encaixat un parcial massa dur que ens ha deixat sense opcions”, ha afegit.
El tècnic ha subratllat també la importància de “no desconnectar” en una competició tan exigent com la Lliga Endesa. “Quan baixem la intensitat, qualsevol equip ens castiga. No podem regalar minuts, hem d’aprendre a mantenir la mateixa concentració durant tot el partit”, ha insistit.
Pel que fa al rendiment individual, Plaza ha destacat l’actuació de Kyle Kuric, autor de 22 punts i 25 de valoració, i ha elogiat “la seva aportació i experiència en moments complicats”. Tot i això, ha remarcat que “l’equip no pot dependre de l’encert d’un sol jugador” i que “cal trobar més regularitat col·lectiva”.
En la seva anàlisi final, el tècnic del MoraBanc ha reiterat que “la derrota ha de servir per créixer”. “Hem tingut fases bones, però no n’hi ha prou. Si volem competir amb garanties, hem de consolidar el nostre joc i corregir els errors en defensa i rebot”, ha conclòs.