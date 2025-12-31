Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Irineu Esteve, a l’arribada dels 5km heat mass start del Tour de Ski, aquest dimecres. | Nordic Focus
  • Esports
Esquí Fons

Irineu Esteve, condicionat per un canvi de bastó, acaba 85è als 5 km del Tour de Ski a Toblach-Dobbiaco

El fondista andorrà cedeix temps clau i atura el cronòmetre en 10.16,0, a 40,6 segons del millor registre del dia

El Tour de Ski ha viscut aquest dimecres una nova jornada a Toblach-Dobbiaco amb la disputa dels 5 km en estil lliure, una cursa per tandes (heats) en què el ritme del grup i el posicionament eren claus per marcar un bon temps. En aquest escenari, Irineu Esteve ha finalitzat en 85a posició, en una prova marcada per un incident que ha condicionat clarament el seu resultat.

L’andorrà ha pres la sortida al heat 2 i ha completat els 5 quilòmetres amb un temps de 10.16,0, a 40,6 segons del vencedor de la cursa, el nord-americà Gus Schumacher, que ha aturat el cronòmetre en 9.35,4 i competia en la mateixa tanda que Esteve. En una prova ràpida i en un circuit planer, l’objectiu era perdre el mínim temps possible respecte a les primeres bateries.

“He hagut de donar el bastó per ordres d’equip i això m’ha fet perdre totes les posicions i bastant temps” – Irineu Esteve

El temps d’Esteve, però, ha quedat fortament afectat per un canvi de bastó en plena cursa. Seguint les ordres del seu equip, l’Aker Daehlie, l’andorrà ha hagut de cedir el seu bastó al britànic Andrew Musgrave, un dels aspirants millor posicionats a la classificació general del Tour. Aquesta acció l’ha obligat a aturar-se i l’ha fet perdre el contacte amb el grup.

“Avui era una carrera difícil per mi”, ha reconegut Esteve. “Havíem de perdre el menys temps possible respecte a la primera bateria”. L’esquiador ha explicat que la decisió estava acordada prèviament dins l’equip: “Ahir es va dir a la reunió que, si l’Andrew trencava el bastó, algú de l’equip li havia de donar”.

Després de l’incident, l’andorrà ha admès que “he perdut totes les posicions i bastant temps respecte al grup”, un desavantatge que l’ha deixat a 29 segons del top 30, que ha tancat el suec Gustaf Berglund amb 9.46,8. Amb aquesta classificació, Esteve no ha sumat punts de Copa del Món en aquesta prova.

Malgrat el resultat, el fondista andorrà ha volgut posar el context a la decisió presa: “Ell pot lluitar per la general i nosaltres aquest any no ho podem fer”. També ha reconegut que el temps perdut tindrà conseqüències immediates: “Hem perdut segons bastant importants per demà”.

