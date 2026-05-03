Soldevila entra al top40 a la Mathesyns Skyrace amb una actuació marcada per un bon inici i dificultats en el descens

El corredor andorrà Arnau Soldevila ha finalitzat en 36a posició a la Mathesyns Skyrace, disputada aquest cap de setmana a la localitat francesa de Mathesyns, en el que ha estat la seva tercera participació a les Merrell Sky World Series d’aquesta temporada.
La prova, amb un recorregut exigent de 25 quilòmetres i un desnivell positiu de 1.950 metres, ha estat marcada per una estratègia conservadora del corredor de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM). Soldevila ha optat per una sortida prudent, conscient que seguir el ritme dels capdavanters podia comprometre la seva cursa. Aquesta decisió li ha permès anar progressant posicions durant la primera meitat del recorregut, especialment en el tram de pujada, fins a situar-se entre els quinze primers al punt més alt.
Soldevila ha optat per una sortida prudent, conscient que seguir el ritme dels capdavanters podia comprometre la seva cursa
Tot i això, el descens ha tornat a ser el seu punt feble. El corredor ha perdut posicions en aquest tram, condicionat encara per les conseqüències d’una lesió que l’obliga a extremar la precaució. Aquesta situació ha fet que diversos rivals el superessin fins a acabar creuant la línia d’arribada en la 36a posició, amb un temps de 2 hores, 41 minuts i 7 segons, molt similar al de temporades anteriors.
El corredor ha perdut posicions en el descens, condicionat encara per les conseqüències d’una lesió que l’obliga a extremar la precaució
Un cop finalitzada la cursa, Soldevila ha valorat la seva actuació amb certa ambivalència: ha admès tenir “una sensació agredolça” i ha reconegut que el descens és l’aspecte clau a millorar. Tot i mostrar-se satisfet pel rendiment general, ha lamentat no haver pogut rebaixar el seu registre i haver cedit posicions en la part final del recorregut. En aquest sentit, ha assegurat que continuarà treballant per fer un pas endavant en les pròximes competicions.
La cursa ha estat dominada pel francès Frédéric Tranchand, seguit dels italians Alex Oberbacher i Mattia Bertoncini. Pel que fa a Soldevila, aquest resultat li permet mantenir-se dins el top 40 en una de les proves més exigents del calendari internacional.
Soldevila ha valorat la seva actuació amb certa ambivalència: ha admès tenir “una sensació agredolça” i ha reconegut que el descens és l’aspecte clau a millorar
El calendari del corredor andorrà no s’atura, i la seva pròxima cita serà la Vertical de la Travessa d’Encamp, prevista per al divendres 22 de maig, on buscarà seguir evolucionant les seves prestacions, especialment en els trams més tècnics.