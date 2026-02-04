Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Íria Medina al podi. | FAE
El Periòdic d'Andorra
Esquí

Íria Medina signa dues segones places als gegants FIS de Hinterreit en el seu retorn a la competició internacional

Per la seva part, Àlex Rius acaba 36è a la Copa d’Europa d’eslàlom de Baqueira després de millorar a la segona mànega amb el dorsal 64

Íria Medina ha tornat a la competició amb molt bones sensacions després d’uns dies d’entrenament a Andorra i, posteriorment, a l’estació austríaca de Reiteralm. Aquest dijous, a Hinterreit (Àustria), l’andorrana ha competit en dues curses FIS de gegant, en les quals ha aconseguit dues segones posicions.

En el primer gegant, Medina ha finalitzat segona a 0.53 de l’alemanya Luisa Illig, guanyadora amb un temps d’1.51.36. A la primera mànega, l’andorrana s’ha quedat a només 0.07 del millor registre, mentre que a la segona ha marcat el quart temps (+0.46), assegurant-se la segona plaça final. Aquest resultat li ha permès marcar 27.81 punts FIS, pràcticament idèntics als que ja tenia.

A la segona cursa, Medina ha tornat a ser segona amb un temps d’1.54.78, a 1.13 d’Illig, que ha repetit victòria. L’andorrana ha estat quarta a la primera mànega (+1.07), però ha signat una molt bona segona baixada, quedant-se a només 0.06 del millor temps, fet que li ha permès tornar a pujar al segon esglaó del podi. En aquesta prova ha obtingut 33.04 punts FIS.

Àlex Rius acaba 36è a la segona cursa de la Copa d’Europa d’eslàlom a Baqueira

Per la seva part, Àlex Rius ha tancat aquest dijous la seva participació a la doble cita de la Copa d’Europa d’eslàlom disputada a l’estació catalana de Baqueira amb una 36a posició en la segona prova. En la primera cursa, disputada dimarts, Rius havia finalitzat 52è, en totes dues jornades sortint amb el dorsal 64.

En la cursa d’avui, l’andorrà ha marcat el 48è temps a la primera mànega i ha millorat el seu rendiment a la segona, fet que li ha permès acabar 36è amb un temps total de 2.06.10. La victòria ha estat per a l’italià Tommaso Saccardi, amb 1.58.13.

En la prova del dia anterior, Rius va acabar 52è després de ser 56è a la primera mànega i 51è a la segona, recuperant algunes posicions en la baixada decisiva. En aquella ocasió, el triomf va ser per al francès Hugo Desgrippes, amb un temps d’1.52.21.

