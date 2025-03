Esquí alpí

Íria Medina entra en el top10 dels Nacionals d’Estònia disputats a Pozza di Fassa

La tricolor ha aturat el crono a l'1'36.31, a +2.15 de la guanyadora, l'alemanya Emma Wieser

Íria Medina ha assolit un top10 en l’eslàlom corresponent als Nacionals d’Estònia que s’ha disputat aquest dijous a Pozza di Fassa (Itàlia). La tricolor ha aturat el crono a l’1’36.31, a +2.15 de la guanyadora, l’alemanya Emma Wieser. La tricolor feia el 13è millor temps de la primera mànega, però en la segona aconseguia recuperar terreny fent el quart temps que l’ha situat, definitivament, en la 10a posició.

Per a demà està programat un segon eslàlom NC a Pozza, en aquest cas corresponent a Letònia.

Rius i Cornella tanquen l’EC de Norefjell

La Copa d’Europa d’eslàlom de Norefjell (Noruega) s’ha tancat amb una jornada de competició que ha tingut la presència de Xavier Cornella i Àlex Rius, els quals han quedat ‘DNF’ en la segona i primera mànega, respectivament. Amb el dorsal 78, Cornella no ha pogut completar la segona baixada, després que en la primera acabés 38è, quedant fora després del primer intermedi. Per la seva part, Rius, amb el dorsal 72, no ha pogut completar la primera mànega en la part final.