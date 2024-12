Íria Medina, 32a al primer gegant FIS de Val Senales

L’equip nacional de tècnica ha tornat a les curses i ho ha fet a Val Senales (Itàlia), amb un primer gegant FIS en el qual Íria Medina ha estat 32a.

Medina ha acabat en l’esmentada posició després d’una primera mànega en què se situava 33a i una segona en la qual finalitzava 35a de mànega per a situar-se finalment 32a amb +6.13 respecte a la vencedora, la noruega Madeleine Sylvester-Davik, qui s’ha imposat amb 2’06.66.

Per la seva part, Carla Mijares, qui havia estat 29è temps a la primera mànega, no ha pogut completar la segona, mentre que Clàudia Garcia no acabava la primera mànega. “No acabem de treure el nivell dels entrenaments, fa dies que intentem treure aquesta garra i confiança en cursa, però no ho aconseguim de moment”, ha comentat l’entrenador Josh Alayrach, afegint que “es tracta de confiar i continuar lluitant, perquè al final acabarà sortint”.

Demà, nou gegant FIS a Val Senales. Després, l’equip competirà el dijous i el divendres a Pampeago (Itàlia), amb dos eslàloms FIS.

Pere Cornella

Avui Santa Caterina ha obert el foc de cara a la Copa d’Europa de velocitat que acull aquests dies i ho ha fet amb un primer entrenament de descens en el qual ha format part Pere Cornella. El corredor de l’equip nacional de velocitat ha marcat un crono d’1’05.77, a 3.40 del millor registre, que ha estat del suís Alessio Miggiano. La prova de Santa Caterina, la qual ahir va haver de cancel·lar el primer entrenament de descens, entra demà en cursa oficial amb el primer descens de Copa d’Europa. Dijous hi haurà un segon descens i el divendres un supergegant.