Ibai obre la porta a marxar després de la derrota d’avui: “Tampoc ho confirmaré, però la possibilitat hi és”

El tècnic de l’FC Andorra, Ibai Gómez, ha deixat la porta oberta a marxar del club minuts després de perdre contra el Castelló (1-3) i sumar el vuitè partit consecutiu sense guanyar. Ho ha fet en la roda de premsa posterior al duel, en la qual ha dit que “s’ha de prendre alguna decisió”, explicant que tot just després es reunirà amb els directius per parlar-ne.
“Hi ha vegades que un ha de ser conscient i posar les coses fàcils al club. Ara ens reunirem i a veure què podem decidir”, ha afirmat el tècnic. I és que, amb aquesta derrota, els tricolor només han sumat 3 punts dels 24 darrers i Gómez s’ha mostrat molt fatigat mentalment, tot i que sense anunciar cap decisió. “Tampoc ho confirmaré, però que sapigueu que la possibilitat hi és”, ha explicat en la roda de premsa.
Per tant, tècnic i club es reuniran aquest vespre i, sigui quina sigui la decisió que es prengui, serà “de comú acord. Ni dimitir ni que em facin fora”. En aquest sentit, Ibai ha deixat clar que la relació amb el club “és molt bona”. De fet, ho és tant que, per aquest motiu, l’entrenador basc vol posar l’assumpte de la seva sortida ell mateix damunt la taula perquè “els aspectes personals no influeixin en els professionals”.
Amb tot, Gómez no ha descartat ni molt menys continuar en el projecte i ha subratllat que s’hi veu amb forces. “Si creiem que hem de seguir, seguirem, i estic convençut que la situació canviarà», tot i que ha considerat que la possibilitat de la seva sortida “ha d’estar damunt la taula” perquè igual és necessària perquè canviïn les coses.
Pel que fa al partit, el tècnic s’ha mostrat decebut per l’actitud dels seus. “M’ha faltat ànima i energia. No m’agrada llançar la tovallola, és l’últim que faig, però això és una cosa que no pot passar”, ha apuntat, recordant que va viure una situació similar el dia de la desfeta a Màlaga.
En la seva anàlisi, tot i que ha aclarit que del joc “avui hi ha poc a analitzar”, Ibai té clar que és una qüestió “mental” i ha posat en valor el treball dels seus jugadors. “Els veig cada dia i em sento molt orgullós”, però “hi ha factors que són incontrolables o no; el que passa és que no arribes a controlar-los perquè no tens les capacitats”.
A més, ha negat que la relació amb els jugadors s’hagi trencat i ha reiterat que la responsabilitat és seva. “Hem d’aconseguir conèixer més els jugadors en aquestes circumstàncies, les quals no han viscut mai perquè juguen per primera vegada en aquesta categoria”, ha detallat, fent referència al fet que l’aspecte principal a millorar, segons ell, és que els jugadors no s’enfonsin mentalment quan no surten les coses.
Finalment, ha assenyalat què sap que ha de canviar: “Guanyar un partit. El dia que el Lauti marqui un gol, en marcarà quatre; que el Manu en marqui un, en marcarà quatre; i quan guanyem un partit, aconseguirem una ratxa llarga”, ha sentenciat.