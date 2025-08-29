Ibai Gómez fa una crida a l’afició tricolor en el debut a la nova casa: “Hem d’intentar fer d’Encamp un fortí”

Després de dues jornades i sense conèixer encara la derrota, l’FC Andorra tornarà a acollir la Segona Divisió. Serà aquest diumenge (17.00 hores) a la seva nova casa, l’estadi encampadà de la FAF. “Jugar davant els nostres és sempre important, hem d’intentar fer d’Encamp un fortí”, ha comentat aquest matí el tècnic tricolor, Ibai Gómez, fent una crida a l’afició perquè els doni suport des de l’estadi que ha vist retornar l’equip al futbol professional. “És essencial que els jugadors sentin el suport de la seva gent, i no els fallarem”, ha completat.
El basc s’ha mostrat molt content per l’inici lliguer –empat a Gran Canària i triomf a Saragossa–, tot i que “no hem de perdre la perspectiva de la humilitat ni de saber com és de difícil cada partit en aquesta categoria”. Si bé té un esquema inicial, tampoc té manies a fer canvis. “Dins la nostra proposta clara d’estrènyer a dalt, fer mal i crear superioritats, veiem quin rival ens podem trobar i treballem sobre això”, ha dit, emfatitzant que estan començant a crear el que defineix com un ADN: “Mentalitat, ser un equip intens, ordenat, que vol anar a dalt… aquesta mena de coses innegociables”.
Per davant, un Burgos que suma els mateixos punts que els pirenaics, quatre. “Han fet una gran feina”, ha apuntat Gómez. I no és per a menys. En la primera jornada es van imposar per 5-1 a la ‘Cultu’ –a qui van expulsar un jugador al primer minut– i en la segona va empatar a zero amb el ‘Dépor’. “Crec que intentaran apretar-nos a dalt, però és un conjunt que es troba còmode al bloc mitjà amb el 4-4-2”, ha incidit, assenyalant que els de Luis Miguel Ramis són perillosos a pilota aturada.
Per fer-los front, l’entrenador de Bilbao ja podrà comptar amb Antal Yaakobishvili. Amb qui no ho podrà fer és amb Martí Vilà, qui, amb una petita lesió que el mantindrà allunyat dels terrenys de joc com a molt durant tres setmanes, s’afegeix a la infermeria amb Josep Cerdà. En darrer lloc, Gómez s’ha mostrat “encantat” amb la plantilla actual, tot i que no ha tancat la porta a alguna sortida o arribada.
Owono, amb Guinea Equatorial
Marc Bombardó no és l’únic jugador de l’FC Andorra que la setmana vinent farà estatge amb una selecció. A banda del central, amb la sub20 espanyola, Jesús Owono ha estat convocat amb l’absoluta de Guinea Equatorial per disputar dos duels de classificació a la Copa del Món: dijous dia 4 davant São Tomé i Príncipe i dilluns 8 davant Tunísia. Per tant, no estarà disponible per al partit dels tricolor davant l’Eibar, el mateix dia 8 a Ipurua –’Bomba’ encara està per veure–. Cal destacar que Owono és el segon jugador en la història del conjunt pirenaic en ser convocat amb un combinat absolut. El primer va ser Mustapha Bundu amb Sierra Leone.