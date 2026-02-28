Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El Periòdic d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Esquí de fons

Gina del Rio torna a brillar amb una 12a posició a la Copa del Món de Falun: “Un resultat així sempre motiva”

L'esquiadora andorrana suma ja onze presències dins el top30 en Copa del Món, consolidant-se entre les destacades del circuit en sprint skating

Gina del Rio ha signat una destacada 12a posició a l’sprint en skating de la Copa del Món disputada a Falun (Suècia), en el seu retorn al circuit mundial. L’andorrana ha arribat fins a les semifinals i ha lluitat fins al final per situar-se entre les millors, en el que suposa el seu millor resultat de la temporada en l’especialitat.

Aquest és el segon millor resultat de la seva trajectòria en Copa del Món, només superat pel quart lloc aconseguit la temporada passada a l’sprint de Tallinn, també en skating. A més, és la quarta vegada que entra en un top15 en aquesta disciplina dins el màxim circuit internacional. Del Rio s’ha classificat 25a a la fase prèvia amb un temps de 3.06,69, a poc més de dotze segons del millor registre, que ha marcat la sueca Linn Svahn, posterior guanyadora de la prova.

“La veritat és que marxem amb un molt bon sabor de boca perquè després dels Jocs Olímpics un resultat així sempre motiva” – Gina del Rio

En els quarts de final, l’andorrana ha protagonitzat una gran remuntada. Ha passat de rodar entre la quarta i cinquena posició a superar rivals en la recta final i acabar segona de la seva sèrie, assegurant el passi directe a semifinals.

Ja en la penúltima ronda, Del Rio ha vist condicionades les seves opcions després d’ensopegar dues vegades en dues pujades del circuit. Tot i intentar reconnectar amb el grup en la primera caiguda, una segona ensopegada l’ha deixat sense opcions d’entrar a la final.

“La veritat és que marxem amb un molt bon sabor de boca perquè després dels Jocs Olímpics un resultat així sempre motiva”, ha explicat l’esquiadora. “És el meu millor resultat de la temporada i el segon de la meva vida en Copa del Món en sprints”, ha afegit.

Amb aquesta actuació, del Rio suma ja onze presències dins el top30 en Copa del Món, consolidant-se entre les especialistes destacades del circuit en sprint skating. La propera cita serà als Campionats del Món sub23 a Lillehammer (Noruega), on dimarts disputarà novament un sprint en skating.

Comparteix
Notícies relacionades
Prudència davant la incertesa
Aparatós accident sense ferits d’un turisme a la CG-3 entre la Massana i Ordino amb afectacions al trànsit
Espot confirma sis andorrans residents a Israel i Dubai i assegura seguiment consular permanent a l’Orient Mitjà

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Jordina Caminal signa la 49a posició al segon supergegant que abaixa el teló de la Copa del Món de Soldeu i el Tarter
  • Esports
L’FC Andorra vol donar continuïtat al triomf visitant demà el Còrdova i havent fet un pas endavant a nivell mental
  • Esports
Jordina Caminal no completa la baixada en el primer super gegant disputat a l’Àliga el qual s’endu Emma Aicher
Publicitat
Entrevistes esportives
Mathieu Jaminet (Jam Jam)
Pilot especialitzat en curses de resistència
Erik Faura
Pilot andorrà de muntanya i gel
Albert Llovera
Pilot andorrà
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu