Gina del Rio torna a brillar amb una 12a posició a la Copa del Món de Falun: “Un resultat així sempre motiva”

Gina del Rio ha signat una destacada 12a posició a l’sprint en skating de la Copa del Món disputada a Falun (Suècia), en el seu retorn al circuit mundial. L’andorrana ha arribat fins a les semifinals i ha lluitat fins al final per situar-se entre les millors, en el que suposa el seu millor resultat de la temporada en l’especialitat.
Aquest és el segon millor resultat de la seva trajectòria en Copa del Món, només superat pel quart lloc aconseguit la temporada passada a l’sprint de Tallinn, també en skating. A més, és la quarta vegada que entra en un top15 en aquesta disciplina dins el màxim circuit internacional. Del Rio s’ha classificat 25a a la fase prèvia amb un temps de 3.06,69, a poc més de dotze segons del millor registre, que ha marcat la sueca Linn Svahn, posterior guanyadora de la prova.
En els quarts de final, l’andorrana ha protagonitzat una gran remuntada. Ha passat de rodar entre la quarta i cinquena posició a superar rivals en la recta final i acabar segona de la seva sèrie, assegurant el passi directe a semifinals.
Ja en la penúltima ronda, Del Rio ha vist condicionades les seves opcions després d’ensopegar dues vegades en dues pujades del circuit. Tot i intentar reconnectar amb el grup en la primera caiguda, una segona ensopegada l’ha deixat sense opcions d’entrar a la final.
“La veritat és que marxem amb un molt bon sabor de boca perquè després dels Jocs Olímpics un resultat així sempre motiva”, ha explicat l’esquiadora. “És el meu millor resultat de la temporada i el segon de la meva vida en Copa del Món en sprints”, ha afegit.
Amb aquesta actuació, del Rio suma ja onze presències dins el top30 en Copa del Món, consolidant-se entre les especialistes destacades del circuit en sprint skating. La propera cita serà als Campionats del Món sub23 a Lillehammer (Noruega), on dimarts disputarà novament un sprint en skating.