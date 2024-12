Ferran Costa: “Guanyar costa molt, i cada vegada que ho fem ho hem de valorar”

“En aquesta categoria guanyar costa molt. Per tant, cada vegada que ho fem ho hem de valorar”. Així de clar i concís va ser Ferran Costa en roda de premsa després d’imposar-se al cuer del grup, l’Amorebieta, per 2 a 0. Envers el partit també va fer esment de la superioritat dels seus apuntant que van tenir alguna acció clara que “ens hagués permès tancar del tot el partit”.

Encara resta un partit – 10 de gener contra l’Arenteiro – per cloure la primera volta de la 1a RFEF, però els pirenaics ja poden dir que han estat imbatuts al seu feu. A més, els tres punts d’ahir sumats a la desfeta de l’esmentat conjunt gallec contra el Zamora els han tornat a col·locar dins les places de play-off. Ara són cinquens empatats a 28 punts amb el Nàstic, un menys que el Barakaldo, a dos de la Ponferradina i a tres del Sanse.

Les vacances de Nadal serviran als andorrans “per recarregar piles, analitzar el que ha passat aquest primer tram de competició i veure quines línies de millora té l’equip”, va indicar Costa, qui va repetir que encara han de fer passes endavant. “Lluitar per ser un dels millors implica moltes coses i hem de créixer com a equip. Som pràcticament nou i ens hem hagut d’anar refent de baixes i situacions inesperades”, va finalitzar, reconeixent que han tingut ocasions en les quals la manca d’encert i connexió “fan que no estiguem lluitant per la primera plaça”.