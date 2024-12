Èxit d’inscrits a les Andbank GSeries

El circuit Andorra-El Pas de la Casa llueix les seves millors gales i unes condicions perfectes per a l’inici de les Andbank GSeries, que comencen aquest cap de setmana amb un alt nivell de pilots i un ampli elenc d’inscrits agrupats en les quatre categories (Giand, Speed Car, Side by Side i Clio Ice Trophy). Així, l’organització ha informat avui que el primer míting comptarà amb una cinquantena de participants.

Corredors de primer nivell com Nani Roma i Albert Llovera seran presents demà a la cita inaugural. Com també hi serà ‘Sito’ Español. Tots ells en Giand. En Speed Car, una categoria similar al kart cròs amb ple de participants, competirà Ares Lahoz, la primera dona campiona d’Espanya d’aquesta especialitat, i dos menors d’edat: Óscar i Iván Fuertes, aquest darrer guanyador d’una medalla d’or als FIA Motorsport Games amb només 11 anys.

Els SDS tindran també bona representació, ja que per primera vegada estarà el pilot de Yamaha Miquel Prat, subcampió aquest curs de la Copa d’Europa. En darrer lloc, a la Clio Ice Trophy tornarà el cap de premsa de Dacia Espanya i responsable de competició de Renault Group Iberia, Markel de Zabaleta, així com el campió de passada edició, Antonio Otero, i l’argentí Juan Manuel Grigera, un dels joves que va despuntar a la passada edició de la cita andorrana.