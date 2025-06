Suport internacional per als joves

Encamp engega el 1r Open Andorra de Waterpolo Escolar amb la visita de jugadors de la selecció espanyola

Alguns jugadors destacats com Marc Larumbe, Unai Aguirre, Alberto Munárriz o Edu Lorrio s'han volgut atansar al torneig aprofitant l'estada al Pas de la Casa

Aquest divendres a la tarda ha tingut lloc a Encamp el 1r Open Andorra de Waterpolo Escolar, organitzat per la Federació Andorrana de Natació, amb la col·laboració del Club Waterpolo Taurons d’Encamp i del Comú d’Encamp. D’aquesta forma, l’activitat ha reunit alumnes de segona ensenyança de l’Escola Andorrana d’Encamp, com també del Col·legi Sant Ermengol i d’altres esportistes del club encampadà.

Per tot això, l’esdeveniment ha comptat amb una visita molt especial: sis jugadors de la selecció espanyola masculina de waterpolo, acompanyats de l’entrenador David Martín, que aquests dies han realitzat una estada esportiva a les instal·lacions del Centre Esportiu del Pas de la Casa. Els jugadors Marc Larumbe, Unai Aguirre, Alberto Munárriz, Edu Lorrio, Miguel de Toro i Álex Bustos han volgut aprofitar la seva estada a la parròquia per assistir al torneig escolar, compartir estones de joc amb els infants i donar suport al foment de l’esport base.

En aquest sentit, el cònsol menor encampadà, Xavier Fernàndez, ha donat la benvinguda als esportistes i els ha adreçat unes paraules d’agraïment, destacant la importància de poder comptar amb referents internacionals a prop dels joves esportistes de la parròquia. En reconeixement de la seva presència i implicació, cada jugador ha rebut un obsequi commemoratiu per part del comú. Mentrestant, el seleccionador espanyol ha volgut correspondre aquest gest amb l’entrega d’una samarreta oficial de la selecció, signada per tots els jugadors, com a mostra d’agraïment per l’acollida i el suport rebut durant l’estada a Encamp.