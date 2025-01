Els torrons no han deixat bon gust (3-0)

Jugar a l’Espiñedo ja és difícil de per si, i si se suma la tremenda manta d’aigua que ha caigut i que la ressaca de Cap d’Any encara dura a l’FC Andorra, més. L’Arenteiro s’ha imposat molt contundentment per 3-0 en un partit en el qual no s’han hagut d’esforçar en excés, deixant als tricolor fora del play-off i amb la primera desfeta del 2025 per cloure la primera volta de la 1a RFEF.

Les primeres ocasions han sigut per als locals, amb una centrada que ha acabat en res i amb un remat que ha refusat la defensa pirenaica. Tot i ser els de Ferran Costa qui tenien l’esfèric, al minut 12 Enol Rodríguez ha obert la llauna amb una encanonada des de 25 metres. Un minut després, ‘Lauti’ de León ha tingut l’ocasió de posar l’empat rematant de cap a boca de canó una centrada d’Iván Rodríguez que ha acabat enviant per sobre el travesser.

S’ha hagut d’arribar fins al 20′ per veure una nova acció. Javi Moreno ha fet falta sobre ‘Lauti’ a la frontal, Sergio Molina s’ha encarregat del tir i l’ha enviat al travesser. Cinc minuts més tard, Assane Ndiaye ha provat amb un xut molt tou des de la mitja lluna. A tocar la mitja hora, Rodríguez ha signat el seu doblet particular després d’anticipar-se a una centrada de David Ferreiro que ha agafat a Diego Alende adormit. Ha tocat la pilota de tacó i l’ha creuat al segon pal superant un Oier Olazábal que podia haver fet més.

Repetint fórmula, els del Principat movien bola entre la defensa i el mig del camp sense crear perill ni trobar cap jugador d’atac, només amb un remat d’un escorçat Jesús Clemente que ha acabat molt centrat. Això sí, abans de marxar als vestidors, han gaudit de l’oportunitat més clara. Luismi Redondo ha perdonat tot sol davant porta una passada a esquena de la defensa i ha enviat l’esfèrica per sobre.

A la represa, primer avís de Marcos Baselga i una rematada de cap després de rebre una centrada d’un Ferreiro molt actiu per banda. Com que qui avisa no és traïdor, al minut 50 ha arribat el 3-0, obra del mateix Baselga desfent-se d’Alende com ha volgut i imposant-se a Olazábal. Lluny de servir perquè els visitants posessin una marxa més, la diana ha anat adormint el matx. De fet, els de Raúl Jardiel encara se n’han vingut a dalt i s’han permès lluir-se. Diego Gómez ha estat un d’aquests jugadors, desfent-se del seu parell i amb l’oportunitat de fer una passada de la mort ha preferit provar sort xutant directe fora. Així mateix, Rodríguez ha tingut l’hat-trick després de rebre de ‘Pascu’ una a passada entre línies i rematar molt centrat (72′).

Entre el minut 80 i el 84 ha sigut el moment de més lucidesa de l’FC Andorra amb tres ocasions que Diego García ha evitat, una de Josep Cerdà al primer pal, un remat dins l’àrea petita de Manu Nieto i un xut marca de la casa d’Álvaro Peña. El marcador no s’ha mogut, i el partit ha abaixat el teló amb un gol anul·lat als tricolor quan ‘Lauti’ ha recuperat el refús d’una falta en fora joc.