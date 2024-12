Els partits fora de casa continuen sent l’assignatura pendent de l’FC Andorra

A Balaídos ja s’esperava un partit complicat. Potser no tant com va acabar mostrant el marcador, però la desfeta no va deixar altra cosa més clara — a banda de la manca golejadora a excepció del partit contra l’Osasuna — que l’assignatura pendent de l’FC Andorra són els duels fora de casa.

Fins a la data es porten disputades 17 jornades de la Primera RFEF, de les quals els tricolor n’han jugat nou lluny de l’Estadi Nacional, i només han sumat els tres punts en dues d’elles. En la resta, empats (tres) i derrotes (quatre). La part positiva, que al seu feu encara no coneixen la derrota — quatre triomfs i quatre empats —. Pel que fa a les victòries fora de les fronteres, els de Ferran Costa no guanyen des del viatge a Sestao per 0-1, el passat 21 de setembre. Abans ho havien fet pel mateix resultat a Tarassona, el 8 de setembre.

L’actual dinàmica tampoc acaba de ser positiva, ja que dels 15 darrers punts en joc, l’FC Andorra n’ha sumat cinc. L’equip ara es troba vuitè amb 25 punts, empatat precisament amb el Celta Fortuna, i es troba un per sota del Barakaldo, qui marca les places de play-off.

Cal destacar que a dues jornades per cloure la primera volta de la competició, la igualtat a la lliga és màxima. La ‘Cultu’ encadena dos partits perdent i es manté líder amb 33 punts. La segueix el Sanse i el Nàstic, amb 28, per sobre de la ‘Ponfe’ amb 27. A partir d’aquí s’entra a la ferotge lluita entre 12 equips separats per només sis punts. Des del ja mencionat Barakaldo amb 26 fins al Reial Unió d’Irun, setzè amb 20.

La ressaca

Envers el duel entre els pirenaics i els gallecs, Ferran Costa va esmentar en la roda de premsa posterior que tot i saber l’equip que volen ser, «avui hem estat lluny». «Ens han fet córrer massa, han sigut millors que nosaltres i han guanyat», va afegir. La irregularitat està marcant els seus, i el tècnic va reconèixer que «necessitem encadenar victòries i tot el que t’apropa a aquestes». Ara bé, el que està clar és que ho farà mantenint l’estil: «La nostra manera de ser és sent l’equip que va endavant, que proposi i que va pel matx, i això no canviarà».