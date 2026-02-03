Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Diferents autoritats i pilots, aquest matí durant la presentació de l'esdeveniment. | ANA / M.R.
Agències
Motociclisme sobre gel

Els Ice Gladiators tornen al Circuit del Pas de la Casa, després d’un any d’absència, amb una dotzena de pilots confirmats

Enguany hi prendrà part per primera vegada una pilot femenina del Principat, la corredora del Campionat d'Enducross d'Andorra, Sara Miño

Una dotzena de pilots ja es troben inscrits a la llista per participar en l’edició d’enguany dels Ice Gladiators, una prova que, després d’un any d’absència, tornarà a portar el motociclisme sobre gel al Circuit d’Andorra-Pas de la Casa. Aquesta vegada, però, ho farà en un format independent de les GSeries. “Sabeu que cada any és més complicat pel que fa al gel, el tema meteorològic és delicat, i per això agraïm que ens hagin pogut encabir, a més, en un cap de setmana, per facilitar que pilots internacionals −principalment francesos− puguin venir fins al Principat. Esperem que el despreniment que ha tancat l’accés no sigui un problema”, ha comentat el director del circuit, Àlex Bercianos.

Tal com ha explicat la presidenta de la Federació Motociclista d’Andorra (FMA), Natàlia Gallego, la competició es disputarà en dues jornades, la primera, dissabte, i la segona, diumenge, totes dues al matí i amb els horaris pendents de confirmar en funció de l’estat del gel. L’organització també ha previst una data de reserva, fixada pel diumenge 15 de març, en cas que les condicions meteorològiques ho facin necessari.

“Aquesta és una competició única que combina valentia, habilitat i passió” – Maria Suárez

Cada jornada inclourà una tanda d’entrenaments, una de qualificació i dues curses, amb un total de quatre carreres puntuables al llarg del calendari. “Aquesta és una competició única que combina valentia, habilitat i passió. És un honor donar suport a aquesta prova tan emblemàtica i tan important per al país”, ha apuntat la directora de Banca País d’Andbank, Maria Suárez.

La presentació ha comptat amb la presència de tres pilots inscrits: el guanyador de l’edició 2023, Marc Font; el pilot habitual del top5 en edicions anteriors, Miquel Font; i el francès resident al país i guanyador de les edicions 2022 i 2024, Maxime Emery. Altres corredors que aquest dimarts no hi han assistit, com Xavi i Cristian España, també prendran part en alguna de les jornades. A més, destaca la presència de les pilots femenines, amb la corredora del Campionat d’Enducross d’Andorra, Sara Miño, qui serà la primera pilot del país a participar en la prova després de l’única participació femenina anterior, l’espanyola Sandra Gómez.

“És una experiència molt divertida que, a més, només es pot fer al circuit d’Andorra. Durant una temporada tots hem buscat alternatives i hem col·laborat amb la Natàlia i l’associació, que feia de pont amb el circuit, i finalment hem aconseguit organitzar dues jornades que segur seran tot un èxit”, ha assegurat Marc Font, qui ha comentat que la seva idea és lluitar per estar el més endavant possible. El seu germà ha afegit que li agradaria mantenir-se, com a mínim, dins del top5, informa l’ANA.

Comparteix
Notícies relacionades
El soterrament de la línia elèctrica de Prats permetrà retirar infraestructures aèries de fa més de seixanta anys
El Govern preveu portar a tràmit parlamentari abans de l’estiu el projecte de llei del primer parc natural nacional
Andorra podria superar els 112.000 habitants el 2040, amb un creixement demogràfic que s’enfilaria fins al 28,5%

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Cande Moreno signa al municipi italià de Sarntal, amb una tercera posició, el seu primer podi en Copa d’Europa
  • Esports
Joan Vinyes Jr. trepitja el pedal del nou Toyota GR86 i engega el calendari competitiu amb sis carreres a l’horitzó
  • Esports
Carles Manso: “Qualsevol rival, amb ben poc, ens genera situacions que ens desestabilitzen i problemes”
Publicitat
Entrevistes esportives
Mathieu Jaminet (Jam Jam)
Pilot especialitzat en curses de resistència
Erik Faura
Pilot andorrà de muntanya i gel
Albert Llovera
Pilot andorrà
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu