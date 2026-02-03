Els Ice Gladiators tornen al Circuit del Pas de la Casa, després d’un any d’absència, amb una dotzena de pilots confirmats

Una dotzena de pilots ja es troben inscrits a la llista per participar en l’edició d’enguany dels Ice Gladiators, una prova que, després d’un any d’absència, tornarà a portar el motociclisme sobre gel al Circuit d’Andorra-Pas de la Casa. Aquesta vegada, però, ho farà en un format independent de les GSeries. “Sabeu que cada any és més complicat pel que fa al gel, el tema meteorològic és delicat, i per això agraïm que ens hagin pogut encabir, a més, en un cap de setmana, per facilitar que pilots internacionals −principalment francesos− puguin venir fins al Principat. Esperem que el despreniment que ha tancat l’accés no sigui un problema”, ha comentat el director del circuit, Àlex Bercianos.
Tal com ha explicat la presidenta de la Federació Motociclista d’Andorra (FMA), Natàlia Gallego, la competició es disputarà en dues jornades, la primera, dissabte, i la segona, diumenge, totes dues al matí i amb els horaris pendents de confirmar en funció de l’estat del gel. L’organització també ha previst una data de reserva, fixada pel diumenge 15 de març, en cas que les condicions meteorològiques ho facin necessari.
“Aquesta és una competició única que combina valentia, habilitat i passió” – Maria Suárez
Cada jornada inclourà una tanda d’entrenaments, una de qualificació i dues curses, amb un total de quatre carreres puntuables al llarg del calendari. “Aquesta és una competició única que combina valentia, habilitat i passió. És un honor donar suport a aquesta prova tan emblemàtica i tan important per al país”, ha apuntat la directora de Banca País d’Andbank, Maria Suárez.
La presentació ha comptat amb la presència de tres pilots inscrits: el guanyador de l’edició 2023, Marc Font; el pilot habitual del top5 en edicions anteriors, Miquel Font; i el francès resident al país i guanyador de les edicions 2022 i 2024, Maxime Emery. Altres corredors que aquest dimarts no hi han assistit, com Xavi i Cristian España, també prendran part en alguna de les jornades. A més, destaca la presència de les pilots femenines, amb la corredora del Campionat d’Enducross d’Andorra, Sara Miño, qui serà la primera pilot del país a participar en la prova després de l’única participació femenina anterior, l’espanyola Sandra Gómez.
“És una experiència molt divertida que, a més, només es pot fer al circuit d’Andorra. Durant una temporada tots hem buscat alternatives i hem col·laborat amb la Natàlia i l’associació, que feia de pont amb el circuit, i finalment hem aconseguit organitzar dues jornades que segur seran tot un èxit”, ha assegurat Marc Font, qui ha comentat que la seva idea és lluitar per estar el més endavant possible. El seu germà ha afegit que li agradaria mantenir-se, com a mínim, dins del top5, informa l’ANA.