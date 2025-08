Balanç dels beneficis econòmics a Europa

Els clubs andorrans guanyen més d’1,9 milions d’euros per la seva participació en competicions europees

El nou cicle de repartiment 2024-2027 ha augmentat en un 25% els imports destinats als conjunts eliminats abans de la fase de grups

Els tres representants andorrans a les competicions europees d’aquest estiu –Inter Escaldes , Atlètic Club d’Escaldes i FC Santa Coloma– han completat la seva participació a les fases prèvies continentals amb una recompensa econòmica significativa. Segons una estimació basada en el nou sistema de distribució de premis de la UEFA, els tres equips podrien arribar a ingressar conjuntament una xifra propera als 1,95 milions d’euros.

Aquest increment en les dotacions econòmiques respon al nou cicle de repartiment 2024-2027 aprovat per la UEFA, que ha augmentat en un 25% els imports destinats als conjunts eliminats abans d’arribar a la fase de grups. En total, la partida europea per a aquestes rondes prèvies ha passat dels 105 milions d’euros del cicle anterior als 132 milions actuals.

Per una part, l’Inter Escaldes, que va iniciar el seu recorregut a la primera ronda de la Lliga de Campions en la qual va caure eliminat davant l’FCSB, i posteriorment a la Conference League davant l’Olimpija Ljubljana en la segona ronda, seria el club que més benefici econòmic hauria obtingut, amb uns ingressos que podrien situar-se al voltant dels 760.000 euros. Per la seva banda, l’Atlètic Escaldes i el FC Santa Coloma, que van superar la primera eliminatòria de la Conference però van quedar fora a la segona, haurien rebut cadascun prop de 600.000 euros.

Cal tenir en compte que aquestes quantitats inclouen diferents conceptes com els imports per cada eliminatòria superada o disputada (aproximadament 175.000 euros per ronda), les compensacions per eliminació en les fases inicials i, en el cas d’Andorra, una part del premi que la UEFA destina als campions nacionals que no arriben a la fase de grups.

Tot i que aquestes xifres no representen un benefici net –ja que han de cobrir despeses de desplaçaments, allotjaments i sous sovint superiors als habituals dins la lliga andorrana–, sí que suposen un impuls rellevant per a les finances dels clubs implicats i, de retruc, per al creixement del futbol del país.