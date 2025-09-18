Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Els representants de la FAC Xavi Jové i Òscar Cabanas. | FAC
  • Esports
Ciclisme

Els ciclistes Òscar Cabanas i Xavi Jové representaran a Andorra en el Campionat d’Europa de Gravel a Itàlia

La prova es disputarà diumenge a les 11.00 hores, amb un total de 148 ciclistes registrats a la categoria Elit, en la qual participarà la representació tricolor

Els ciclistes Òscar Cabanas i Xavi Jové viatgen aquest dijous cap a Itàlia, on aquest cap de setmana participaran en el Campionat d’Europa de Gravel, a la població d’Avezzano. Els de la FAC es trobaran a la població transalpina amb un recorregut tècnic de 29 kilòmetres i un desnivell positiu de 480 metres. Els integrants de la categoria Elit, hauran de realitzar un total de cinc voltes.

Ambdós ciclistes andorrans esperen que hi hagi “molt nivell”, ja que, en disputar-se a Itàlia, facilitarà als ciclistes locals la seva participació. Els ‘azzurri’ sempre són coneguts per la seva fortalesa física. Tot i això, Jové i Cabanas esperen fer un bon paper, en una cursa on es trobaran a grans noms del grup professional.

“Sembla que el circuit no és molt ràpid, però és una mica tècnic” ha explicat Jové, afegint que “esperem que hi hagi molt nivell, sobretot italians, però això no ha de ser una excusa per donar el màxim”. A més, ha mencionat que intentarà ficar-se en els grups capdavanters, tot i que “després caldrà esperar com es desenvolupa la cursa”. Per la seva banda, Cabanas ha explicat que serà una cursa llarga i dura sobre un terreny tècnic, però “m’agradarà veure’l ‘in situ’, per així estudiar-lo millor”. “Espero tenir millors sensacions que a Les Angles, on no vaig estar còmode en cap moment i vaig patir molt durant tota la cursa” ha assenyalat. Les expectatives s’han fixat en poder tenir les millors sensacions.

La prova es disputarà diumenge, a les 11.00 hores, amb un total de 148 ciclistes registrats a la categoria Elit, en la qual participarà la representació andorrana.

