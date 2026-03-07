Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L'atleta Eloi Vilella en una competició representant Andorra. | Cedida per Eloi Vilella (Daniel Meumann)
Agències
Atletisme

Eloi Vilella debuta amb el Barça amb sensacions irregulars i amb el Campionat d’Europa com a gran repte

L’atleta explica que encara està afinant la velocitat en aquest inici de temporada i treballa per arribar en les millors condicions a l’Europeu

L’atleta andorrà Eloi Vilella ha valorat el seu debut amb el Barça d’atletisme destacant que els inicis de temporada sempre venen acompanyats de nervis i d’una certa pressió per rendir al màxim nivell. “En ser la primera competició de la temporada també hi havia aquest factor a tenir en compte i va sortir una miqueta irregular”, ha explicat. Tot i que la seva especialitat són els 400 metres tanques, en aquesta ocasió va competir en la prova de relleus. “La meva prova és 400 tanques, no són els 400 llisos, però, així i tot, soc bastant competent i em van convocar”.

De cara als pròxims mesos, Vilella confia a continuar millorant el seu rendiment a mesura que avanci la temporada. “A mesura que anem els pròxims mesos treballant ho anirem afinant per poder obtenir millors resultats”, ha reconegut, tot assenyalant que encara està en procés de trobar el punt òptim de velocitat.

Pel que fa a la preparació, l’atleta explica que segueix una metodologia d’entrenament exigent. Actualment entrena cinc dies a la setmana amb sessions d’entre tres i quatre hores que combinen treball de gimnàs amb exercicis de tècnica, mobilitat i sèries a la pista. “És una manera molt intensa. Dona molts resultats, però també ve amb un preu a pagar i aquest preu pot ser lesionar-se”. Segons detalla, entre un 10% i un 15% dels atletes del grup es troben lesionats, fet que converteix aquest tipus de preparació en un sistema poc popular entre alguns companys.

“En ser la primera competició de la temporada també hi havia aquest factor a tenir en compte i va sortir una miqueta irregular” – Eloi Vilella

Vilella també posa l’accent en l’anomenat entrenament invisible, especialment en aspectes com la nutrició i la recuperació. “Estic treballant amb la Neus Serracanta des de fa tres anys i em proporciona un seguiment de dietes durant el mes”, ha indicat. A més, explica que també treballa amb suplementació esportiva, amb productes com creatina o beta-alanina, i amb controls analítics regulars.

Mirant cap al futur, l’atleta reconeix que els dos últims anys han estat intensos tant en l’àmbit físic com mental. “Els últims dos anys han estat molt difícils i molt fàcils”, ha comentat, explicant que l’esforç requerit ha estat molt elevat però que els bons resultats han facilitat la gestió mental. Amb tot, el seu gran objectiu és classificar-se per al Campionat d’Europa d’Atletisme 2026. “L’objectiu és anar a l’Europeu”, ha afirmat, tot admetent que amb les marques de l’any passat era “impossible” entrar-hi, però que la progressió actual li fa pensar que pot ser viable.

Conscient de la dificultat del repte, Vilella recorda que afronta l’última temporada en la categoria sub-23. “Aquest és l’últim any de la categoria Sub-23. Tots els meus rivals són gent que fa molts anys que entrenen i són uns bèsties”, ha explicat. Tot i així, considera que classificar-se ja seria “un molt bon objectiu”. Si ho aconsegueix, assegura que afrontarà la competició amb l’objectiu de donar el millor de si mateix. Un cop a Birmingham, diu, es tracta de “fer la millor versió que pots representant Andorra de la millor manera possible i amb el cap ben alt”. “Sempre s’ha d’anar amb el cap alt”, ha conclòs.

680 participants prenen part d’una Cursa de la dona puntuable per al Campionat femení d’atletisme

