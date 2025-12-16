Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Els cònsols del comú d’Andorra la Vella, Sergi González i Olalla Losada, el president del BC MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, la responsable de Responsabilitat Social Corporativa del club, Natàlia De Felipe, i el president de l’entitat beneficiària, Joan Rossell, acompanyat del secretari, Arnau Calvet. | MoraBanc Andorra
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Bàsquet solidari

El Trofeu Andorra la Vella recapta 3.160 euros per apropar la muntanya a persones amb diversitat funcional

Les entrades, amb un preu simbòlic de cinc euros, van permetre convertir la cita esportiva en una acció de suport directe a l'associació 'Hi Arribem'

La recaptació del IV Trofeu Andorra la Vella de bàsquet, disputat el passat 26 de setembre al Pavelló Toni Martí, ha estat de 3.160 euros, que es destinaran íntegrament a l’associació ‘Hi Arribarem’, entitat d’Andorra la Vella que treballa perquè les persones amb diversitat funcional puguin gaudir de la muntanya.

L’acte de lliurament del xec s’ha celebrat aquest dilluns amb la presència dels cònsols del comú d’Andorra la Vella, Sergi González i Olalla Losada, del president del BC MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, i de la responsable de Responsabilitat Social Corporativa del club, Natàlia De Felipe, que han fet entrega de la recaptació al president de l’entitat beneficiària, Joan Rossell, acompanyat del secretari, Arnau Calvet.

El trofeu, que enguany ha celebrat la seva quarta edició, va enfrontar el MoraBanc Andorra i el BAXI Manresa en un partit amb finalitat solidària. Les entrades, amb un preu simbòlic de cinc euros, van permetre convertir la cita esportiva en una acció de suport directe a una entitat del teixit social de la parròquia.

El trofeu, que enguany ha celebrat la seva quarta edició, va enfrontar el MoraBanc Andorra i el BAXI Manresa en un partit amb finalitat solidària

Des del comú d’Andorra la Vella i el BC MoraBanc Andorra s’ha volgut posar en valor la resposta de l’afició i la importància de vincular l’esport d’elit amb projectes socials del país, reforçant així el compromís compartit amb els valors de la inclusió, l’esforç i la cohesió social.

Per la seva banda, els representants de Hi Arribarem han agraït la iniciativa i el suport rebut, destacant que aportacions com aquesta permeten continuar impulsant activitats i projectes que apropen la muntanya a persones amb diversitat funcional.

