El Principat acull l’eslàlom FIS de la Copa Creand en una jornada marcada pels triomfs de Cornella i Medina

L’Estadi Creand Eslàlom del sector de Soldeu de Grandvalira ha estat aquest dilluns l’escenari del primer eslàlom FIS de la Copa Creand FIS. La prova, organitzada per l’Esquí Club Arinsal Pal, ha coronat Xavier Cornella i Íria Medina com a guanyadors en categoria masculina i femenina, respectivament.
En la competició masculina, Cornella s’ha imposat amb un temps d’1.41.30, per davant de Bartumeu Gabriel i Àlex Rius. El triomf li ha permès millorar els seus punts FIS fins als 23.00, després de liderar la primera mànega i mantenir la posició en la segona.
Els resultats consoliden la progressió dels esportistes andorrans tant en proves alpines com en competicions de fons
En la prova femenina, Medina ha signat la victòria amb un registre d’1.50.21, superant Etna Pou i l’espanyola Noa Dones. Tot i acabar segona en la primera mànega, l’andorrana ha remuntat a la segona, fet que li ha permès reduir els seus punts FIS fins als 33.08.
Tour de Ski a Toblach-Dobbiaco
Paral·lelament, l’esquí de fons andorrà ha estat present al Tour de Ski, que s’està disputant a Toblach-Dobbiaco. En la prova dels 10 quilòmetres individuals en estil clàssic, Irineu Esteve ha finalitzat en 39a posició amb un temps de 23.38,1, a 1.27,1 del vencedor, el noruec Mattis Stenshagen.
Esteve ha protagonitzat una cursa de progressió constant, passant del 87è lloc al primer intermedi a quedar-se a només dotze segons del top-30 a l’arribada. El fondista andorrà ha destacat les bones sensacions amb el material i ha situat el focus en les properes proves del calendari.
En categoria femenina, Gina del Rio ha estat 37a amb un temps de 27.24,0, a 1.50,3 de la guanyadora, la noruega Astrid Oeyre Slind. En la seva segona participació en un 10 km clàssic de Copa del Món, Del Rio s’ha mantingut durant tota la cursa en posicions properes al top-30.