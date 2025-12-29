Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L’Estadi Creand Eslàlom, inaugurat el gener del 2025, és una instal·lació clau per a la preparació de l’equip nacional. | FAE
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Esquí - Copa Creand

El Principat acull l’eslàlom FIS de la Copa Creand en una jornada marcada pels triomfs de Cornella i Medina

Els andorrans s’imposen a Grandvalira, a les pistes de Soldeu, mentre Esteve i Del Rio completen actuacions sòlides al Tour de Ski a Itàlia

L’Estadi Creand Eslàlom del sector de Soldeu de Grandvalira ha estat aquest dilluns l’escenari del primer eslàlom FIS de la Copa Creand FIS. La prova, organitzada per l’Esquí Club Arinsal Pal, ha coronat Xavier Cornella i Íria Medina com a guanyadors en categoria masculina i femenina, respectivament.

En la competició masculina, Cornella s’ha imposat amb un temps d’1.41.30, per davant de Bartumeu Gabriel i Àlex Rius. El triomf li ha permès millorar els seus punts FIS fins als 23.00, després de liderar la primera mànega i mantenir la posició en la segona.

Els resultats consoliden la progressió dels esportistes andorrans tant en proves alpines com en competicions de fons

En la prova femenina, Medina ha signat la victòria amb un registre d’1.50.21, superant Etna Pou i l’espanyola Noa Dones. Tot i acabar segona en la primera mànega, l’andorrana ha remuntat a la segona, fet que li ha permès reduir els seus punts FIS fins als 33.08.

Tour de Ski a Toblach-Dobbiaco

Paral·lelament, l’esquí de fons andorrà ha estat present al Tour de Ski, que s’està disputant a Toblach-Dobbiaco. En la prova dels 10 quilòmetres individuals en estil clàssic, Irineu Esteve ha finalitzat en 39a posició amb un temps de 23.38,1, a 1.27,1 del vencedor, el noruec Mattis Stenshagen.

Esteve ha protagonitzat una cursa de progressió constant, passant del 87è lloc al primer intermedi a quedar-se a només dotze segons del top-30 a l’arribada. El fondista andorrà ha destacat les bones sensacions amb el material i ha situat el focus en les properes proves del calendari.

En categoria femenina, Gina del Rio ha estat 37a amb un temps de 27.24,0, a 1.50,3 de la guanyadora, la noruega Astrid Oeyre Slind. En la seva segona participació en un 10 km clàssic de Copa del Món, Del Rio s’ha mantingut durant tota la cursa en posicions properes al top-30.

Comparteix
Notícies relacionades
La cursa solidària La Llufa d’Ordino reuneix una setantena de participants pels carrers de la parròquia
Plaza elogia l’equip, però exigeix demostrar que el MoraBanc pot jugar al màxim nivell divendres davant el Lleida
El 42% de la població assenyala l’habitatge com el problema que més l’afecta, segons l’Observatori del 2025

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
L’FC Andorra recupera la dinàmica de treball amb el retorn als entrenaments després d’una setmana de descans
  • Esports
El MoraBanc Andorra s’apaga a la represa davant del València tot i un començament arrollador al Roig Arena
  • Esports
Mijares culmina a Semmering el millor eslàlom femení andorrà amb determinació i una segona mànega sòlida
Publicitat
Entrevistes esportives
Xary Rodríguez 
Presidenta d’Andona
Àlex Terés
Autor del llibre ‘Principat Blaugrana’
Marina Fernández
Exjugadora de la selecció
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu