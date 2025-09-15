El primer triatló de la Seu d’Urgell compta amb més de 50 participants d’Andorra, Catalunya i València

Més d’una cinquantena de triatletes d’Andorra, Catalunya i València han participat diumenge en el primer triatló de la Seu d’Urgell, que també ha servit per coronar els primers campions d’Andorra de triatló. L’esdeveniment, que ha tingut lloc al Parc Olímpic del Segre, ha estat programat a dues curses, iniciant-se la primera a les 9 hores en distància sprint (750 metres nedant, 20 quilòmetres de bici i cinc quilòmetres corrent), mentre que la segona, el triatló jove en la distància súper sprint (325 metres nedant, deu quilòmetres de bici i 2,5 quilòmetres corrent), ha estat a les 11 hores.
El podi masculí de la distància sprint ha estat format per Carlos Mejía, Máximo Sánchez i Matías Pastorino, respectivament, tots tres pertanyents al Club Triatló Serradells. Pel que fa a la categoria femenina, Clàudia Herrera (Club Triatló Serradells) s’ha imposat davant d’Anna Albalat (Andona), segona, i Núria Noguera, tercera. Pel que fa al triatló jove, els guanyadors han estat Roc Caubet i Maria Gallego.
Durant l’acte, també s’ha guardonat les armilles que coronen als esportistes campions d’Andorra de triatló, on en la categoria sènior es va atorgar a Carlos Mejía i Lydia Cachafeiro; en la categoria màster masculí a Stéphane Sebah; i en la categoria jove masculí a Roc Caubet. El lliurament dels premis ha estat a càrrec de l’alcalde i la regidora d’esports de l’ajuntament de la Seu, i de la presidenta de la Federació Andorrana de Triatló.