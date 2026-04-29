L’Executiu defensa que Macron no parlés la llengua oficial en la seva visita: “La societat andorrana és multilingüe”

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha defensat en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que el copríncep francès, Emmanuel Macron, no fes ús del català durant la seva visita al Principat. A banda d’algun esporàdic ‘Visca Andorra’ en les seves darreres intervencions, el cert és que Macron no va pronunciar cap declaració en la llengua oficial del país. Un fet que va generar neguit per part d’alguns residents, sobretot a les xarxes socials.
En resposta a aquesta qüestió, Casal ha afirmat que, més enllà que Andorra tingui una llengua oficial, “la societat andorrana és multilingüe”, tot deixant clar que el fet de parlar sempre en francès “no va ser una barrera perquè Macron pogués impregnar-se de la realitat andorrana”. A més, ha justificat aquest punt subratllant que “per qüestions d’origen nacional és més complicat que el president de la República francesa acabi parlant català”.
“Per qüestions d’origen nacional és més complicat que el president de la República francesa acabi parlant català” – Guillem Casal
En aquest sentit, Casal ha deixat clar que un dels aspectes que es va voler treballar durant la visita és la “relació bilateral”, tot indicant que “no és una visita francoandorrana, és una visita andorrana. Però justament aquesta visita va tenir una dimensió del multilingüisme andorrà”, ha destacat. En la mateixa línia que les declaracions del cap de Govern, Xavier Espot, durant el balanç d’ahir, Casal ha celebrat l’“èxit” de tot plegat, tenint en compte el “repte” de fer coincidir els dos coprínceps.
D’altra banda, fent menció de les paraules de Macron durant el discurs, en què assegurava que set anys des de la seva darrera visita era molt temps, Casal ha comentat que “no tornaran a passar set anys” i que la voluntat de l’Executiu és que el pròxim president de França i copríncep d’Andorra “ha de venir com a mínim una vegada durant el seu mandat”. Cal recordar que Macron, però, ja no es pot tornar a presentar a les eleccions franceses, almenys en els següents comicis, en haver complert dos mandats consecutius.