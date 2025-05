Bàsquet - ACB

El partit entre el MoraBanc Andorra i el Leyma Corunya s’avança a les 19.00 hores per coincidir amb altres esdeveniments

Nacho Llovet es converteix en el segon jugador del club tricolor amb més partits a l'ACB, només superat per David Jelínek

El partit entre el MoraBanc Andorra i el Leyma Corunya, programat per al pròxim dia 17 d’aquest maig, ha canviat d’horari per coincidència amb altres esdeveniments esportius. Així ho ha informat l’ACB, apuntant que l’inici del matx passa de les 18.00 a les 19.00 hores. En aquesta mateixa jornada, l’encontre entre el Baskonia i el Barça també ha vist modificat el seu horari per la mateixa raó, passant de les 18.30 a les 17.00 hores.

Llovet continua fent història

Fa només dos mesos es va convertir en el tercer jugador del MoraBanc amb més partits a l’ACB. Després del darrer cap de setmana, ja és el segon. Nacho Llovet continua escrivint la seva història particular al club tricolor, amb qui ha arribat fins als 122 duels en cinc cursos, tot això sense comptar els de la temporada 2022/23 a la LEB Or, que sumen el seu sisè any al Principat.

Així, l’ala pivot ha superat a José Luis Llorente, qui va jugar 121 duels amb la samarreta andorrana, i només li queda per sobre David Jelínek, amb 187. Dins la mateixa taula, i tenint en compte la plantilla actual, Rafa Luz és el 16è jugador amb més partits (81), Felipe dos Anjos el 25è (61), Jerrick Harding el 26è (55) i Stan Okoye el 27è (53).

