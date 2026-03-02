Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Una jugadora del circuit. | Copa Cupra
El Periòdic d'Andorra
Pàdel

El país dona la benvinguda a la Copa Cupra, un circuit que té per objectiu fomentar el pàdel amateur

La cita consta de quatre tornejos de fase regular i una Final Màsters, i està formada per quatre categories, dues femenines i dues masculines

Amb l’objectiu de fomentar el pàdel amateur al país neix la Copa Cupra, una cita que vol convertir-se en referent, també a les comarques veïnes, incorporant un circuit “competitiu però accessible per a tots els aficionats”. Segons esmenten en un comunicat, la competició consta de quatre tornejos de fase regular i una Final Màsters, i està formada per quatre categories. Dues de femenines, sota el nom de Born i Raval, i les dues restants són masculines, la Formentor i Terramar.

Amb tot, la Copa Cupra està oberta a jugadors i jugadores nacionals, residents al Principat i a l’Alt Urgell i la Cerdanya, i no és pas necessari que estiguin federats. La primera parada serà el 20 i 21 d’aquest març a Princiesport. A l’abril es farà al Centre Esportiu dels Serradells, a Anyós al maig i a Caldea a l’octubre. Cal indicar que les places ja estan obertes, però són limitades, i es poden fer mitjançant el correu electrònic: club@princiesport.net.

