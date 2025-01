El nou Estadi Creand Eslàlom de Soldeu ja està totalment operatiu

El nou Estadi Creand Eslàlom del sector Soldeu de Grandvalira ja està 100% operatiu. Contigu a la pista Avet, ha estat homologat per la Federació Internacional d’Esquí (FIS) i és un equipament permanent destinat exclusivament a la preparació dels atletes de l’equip nacional, l’EEBE i els tecnificats de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE). El nou traçat disposa de 10 canons de baixa pressió d’última generació, un nou teleesquí (TK Eslàlom) de 501 metres de longitud i un desnivell de 184 metres que té una capacitat de remuntar fins a 550 esquiadors cada hora.

La pista, amb una orientació nord-est i una situació que la protegeix del vent, té una longitud de 396 metres i 170 de desnivell. El director esportiu, Santi López, defineix l’estadi com a “difícil amb un nivell d’inclinació que el fa exigent pels entrenaments, però alhora permet posar els corredors en situació real d’altres pistes d’alt nivell de Copa d’Europa o Copa del Món“. “És un perfil més adequat a la disciplina de l’eslàlom, però també l’hem provat amb gegant i ens ofereix un bon rendiment”, ha afegit.

L’aposta per l’esquí alpí de competició és un dels pilars estratègics de l’estació. En aquest sentit, el condicionament de l’Estadi Creand Eslàlom és la inversió més rellevant d’aquesta temporada. Es tracta d’una iniciativa que compta amb l’impuls de Creand Crèdit Andorrà, i que té com a objectiu posar a l’abast de la FAE un equipament que permeti fer un salt qualitatiu en la preparació i progressió dels atletes de l’equip nacional. La directora de Màrqueting, Comunicació Corporativa i Nous Canals de Creand Crèdit Andorrà, Núria Roca, ha destacat que “Creand continua invertint en el món de la neu, en aquest cas en una pista per als entrenaments d’alta competició, la qual se suma a la resta d’instal·lacions que fan d’Andorra l’escenari idíl·lic per celebrar fites esportives internacionals”.

El gerent de la FAE, Carles Visa, s’ha mostrat molt satisfet amb el nou estadi: “Només podem estar agraïts amb Creand i amb Grandvalira per a aquesta important inversió que esperem poder retornar en forma de resultats”. Per Visa, l’Estadi Creand Eslàlom “ha d’aportar un plus als corredors, ja que podran treballar en un espai que no haurem de compartir amb els clients. Això ens dona confort perquè tenim flexibilitat horària i podem optimitzar les sessions d’entrenament”.