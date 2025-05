Bàsquet - ACB

El MoraBanc Andorra s’acomiada del Pavelló Toni Martí amb una victòria contra el BAXI Manresa (83-81)

La pissarra de Joan Plaza dona una esmaixada totalment alliberada a Nikos Chougkaz perquè, a falta de segons, doni la victòria als locals

El MoraBanc Andorra s’ha acomiadat del Pavelló Toni Martí amb una victòria davant un BAXI Manresa que no ho ha posat gens fàcil. Precisament, han començat molt millor els visitants, els quals es basaven en el talent de Cameron Hunt. En la resposta tricolor apareixia Sekou Doumbouya, però el pas endavant, com més d’una vegada ha assenyalat Joan Plaza, calia fer-lo de manera urgent en defensa.

Robant pilotes i anotant a plaer, ara aprofitant la força d’Emanuel Cate, es trobava el conjunt de Diego Ocampo per aconseguir un avantatge que anava ballant entorn els 10 punts. Un darrer parcial tancat amb triple de Chumi Ortega deixava el 20-27 al primer període. Amb la lliçó apresa, els del Principat han pujat la intensitat al darrere per anar menjant terreny a un BAXI que ja es veia amb més dificultats per anotar. Baixant al fang i amb Nikos Chougkaz i Felipe Dos Anjos dominant el rebot, els locals han ajustat moltíssim el marcador (minut 13, 28-29). Amb solidesa continuava l’equip andorrà, ara liderat per un Shannon Evans que començava a entrar en calor (minut 17, 36-36) i amb bons darrers minuts per tancar la primera part amb el 43-42.

El MoraBanc sortia endollat dels vestidors, posant-se la granota de treball per eixugar a uns manresans que continuaven amb problemes per anotar. En l’altra cistella, parcial de fins a set punts, amb Evans inventant assistències d’on no n’hi havia. El ritme era dels de Plaza, qui aconseguien un avantatge de fins a 10 punts entrant a l’equador de quart (minut 24, 54-44) per acabar-lo de tancar amb un 62-57.

Però com més tocat estava el Manresa millor reaccionava, i el partit va tornar a començar de zero després d’un triple de Derrick Alston Jr. (minut 37, 77-77). Evans, el director de joc local, s’ha posat la responsabilitat ofensiva a l’esquena i això ha fet que els seus portessin la iniciativa en el marcador en els instants decisius. La feina bruta de Stan Okoye i de Chougkaz es veia ara recompensada traient faltes, i des del tir lliure continuaven manant els andorrans (minut 39:52, 81-79). A falta de vuit segons, la Bombonera aconseguia una defensa clau, i el BAXI era penalitzat inclús amb antiesportiva. Tenint-ho tot de cara, Evans no ha aconseguit sumar quatre punts des de la línia que haguessin tancat el partit. Així, els d’Ocampo empatarien a 81 gràcies als lliures d’Alston Jr., però la pissarra de Plaza donava una esmaixada totalment alliberada a Chougkaz per fer esclatar el Toni Martí amb el 83-81 final.