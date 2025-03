Federació Andorrana de Bàsquet

El marcador del pavelló del Prat Gran escaldenc, reutilitzat pel Col·legi María Moliner

Fins a la data, el centre educatiu no disposava d'un caseller electrònic i després de cedir-lo la corporació a la FAB, aquesta el va considerar l'indret oportú

El marcador que fins ara estava instal·lat al pavelló del Prat Gran d’Escaldes-Engordany tindrà una nova utilitat i serà reaprofitat pel Col·legi Espanyol María Moliner de la Margineda. Val a dir que la dita operació ha estat possible després que el Comú escaldenc decidís entregar l’aparell a la Federació Andorrana de Bàsquet (FAB), que ha considerat que el millor destí per a aquest equipament era el centre educatiu, ja que és un col·laborador directe del Bàsquet Club Andorra.

Cal recordar que fins ara, el Col·legi Espanyol María Moliner no disposava de marcador electrònic a les seves instal·lacions esportives, fet que limitava les opcions per al desenvolupament de competicions i entrenaments. És per això que la donació no només afavoreix el desenvolupament esportiu dels estudiants, sinó que també respon a una filosofia de reutilització i aprofitament de recursos, evitant així que un equipament en bon estat quedés en desús. En els pròxims mesos, el marcador serà instal·lat al centre educatiu, on podrà continuar exercint la seva funció en benefici de l’esport de base.

A més, aquesta operació s’ha pogut dur a terme gràcies als treballs de millora que s’estan fent al pavelló del Prat Gran amb vista als Jocs dels Petits Estats. Les reformes inclouen actuacions tant a l’exterior com a l’interior de la instal·lació, entre elles la renovació del marcador, d’aquí la possibilitat de poder cedir el que hi havia fins ara, i la millora de la il·luminació i la sonorització.

A l’exterior, es reformaran els vestidors i la coberta del pavelló, que s’adequarà per poder-hi instal·lar plaques solars. Es tracta d’uns treballs essencials per garantir unes condicions òptimes tant per als esportistes com per als espectadors que assisteixin a qualsevol competició esportiva. Segons informen, les obres evolucionen “segons el previst” i finalitzaran a inicis de maig.