Institucions

El Govern destina 4,7 milions a les subvencions esportives, un augment de més de 161.000 euros envers l’any passat

L'entitat que més diners rebrà serà la FAE, amb 1,3 milions, seguida de la FAM, amb 303.960 euros, i de la FAN, amb 164.582 euros

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, acompanyada pel secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, ha anunciat avui que el Govern destinarà un total de 4.774.514,86 euros a les subvencions d’enguany per a les federacions i entitats esportives. Es tracta de 161.724 euros més (3,51%) que l’any passat els quals, desglossats, corresponen a 4.426.865,07 euros de subvenció ordinària i 347.649,79 més a l’ajut en la preparació dels Jocs dels Petits Estats.

Aquestes prestacions econòmiques es repartiran entre 25 entitats d’esports olímpics, vuit més d’esports no olímpics i vuit d’esports col·lectius, les quals percebran un import base equivalent a la subvenció que van rebre l’any 2023 sumat, no en tots els casos, a una contribució variable. En aquest sentit, aquesta ajuda variable s’atorgarà segons la disponibilitat pressupostària, i una sèrie de criteris econòmics i d’altres com la promoció de la igualtat de gènere, l’impuls de l’esport de base, l’existència d’esportistes becats o les formacions que imparteixen.

En relació amb això, Cabanes ha comentat que les federacions, en gran manera, estan aplicant aquests criteris, tot i assegurar que encara hi ha marge de millora. Així mateix, ha apuntat que de cara l’any vinent segurament s’implementaran d’altres relacionats amb el patrocini, la llei del català o el protocol contra l’assetjament i l’abús sexual que encara estan acabant d’estructurar “de forma molt àmplia” i que l’Executiu presentarà aviat.

Amb tot, l’entitat que més diners rebrà serà la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), amb un augment de 26.000 euros per arribar als 1.326.000, seguida de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), 303.960 euros, i la Federació Andorrana de Natació (FAN), amb 164.582 euros. Pel que fa a les d’esports col·lectius, el VPC rebrà 241.000 euros, el MoraBanc Andorra 201.000 i l’FC Andorra 17.000.

En el cas de l’ajut específic per preparar els Jocs que el país acollirà en 20 dies, l’import que s’atorgarà s’ha quantificat en base el nombre d’esportistes de cada federació que hi pren part i el programa esportiu específic de preparació. En aquest cas, les dotacions aniran des dels 7.500 euros fins als 40.000.

En darrer lloc, la ministra ha indicat que la voluntat és continuar acompanyant les entitats i fer que les subvencions vagin incrementant, tot i que això depèn cada any del pressupost global del Govern i les prioritats que pugui tenir. “La valoració és molt bona quant a la feina que fan les federacions i l’esport andorrà”, ha asserit.

La prova pilot de l’Esport-Estudi

A partir del passat octubre l’Executiu va posar en marxa la prova pilot de l’Esport-Estudi, amb 26 alumnes, amb l’objectiu de potenciar l’esport d’alt rendiment, permetre la continuïtat i constància dels entrenaments i motivar els esportistes a assolir el seu màxim nivell tot fent entre quatre i cinc entrenaments setmanals. Una prova que, tal com ha assenyalat el secretari d’Estat d’Esports i a falta de la valoració final que han de fer amb el Ministeri d’Educació, és molt positiva.