El de Múrcia és el pitjor començament del MoraBanc Andorra en els seus 15 anys d’història a la Lliga Endesa

El MoraBanc Andorra va obrir el passat cap de setmana la 15a temporada de la seva història a la Lliga Endesa, i ho va fer amb el pitjor resultat mai assolit. Val a dir que l’escenari era un dels més complicats de tota la lliga, i que els inicis dels cursos anteriors –principalment dels dos darrers– tampoc eren un gran preludi. Sota les ordres de Joan Plaza, els tricolor es van veure superats el diumenge per un UCAM Múrcia que no va perdonar per acabar amb un marcador de 95-64. És a dir, 31 punts de diferència.
Aquesta ha estat l’única vegada que un rival els ha superat per 30 o més punts, però els dos duels inicials d’ençà que el conjunt pirenaic va tornar a l’ACB tampoc es queden curts. La temporada posterior a l’ascens, la 2023/24, i amb Natxo Lezkano a la banqueta, va arribar el segon pitjor resultat: un 95-73 davant el Surne Bilbao Basket, molt marcat per un catastròfic tercer quart dels andorrans. El curs següent, amb el de Portugalete encara als comandaments, el MoraBanc va caure a casa contra el Dreamland Gran Canària per 71-91. En ambdós casos, cal recordar, l’equip es va saber refer per mantenir-se al màxim nivell espanyol de bàsquet.
Només en una ocasió més de totes aquestes 15 els del Principat van perdre per més de 20 punts. Va ser a casa del València Basket la temporada 2019/20, un matx que va cloure amb un 89-68 al lluminós. Ibon Navarro era llavors l’entrenador. No tots els partits, però, van acabar amb desfeta, ja que en cinc ocasions els tricolor han encetat la competició amb triomf. La darrera, la 2020/21, precisament contra els murcians amb un 84-66 i sent el darrer curs sencer de Navarro com a tècnic local a la Bombonera.
La dada curiosa
De la mateixa manera que ho va ser el diumenge, l’UCAM Múrcia ha estat el rival contra el qual el MoraBanc ha donat el tret de sortida més vegades a la Lliga Endesa: fins a quatre. Sense comptar aquesta, ni tampoc l’esmentada en el paràgraf anterior, les dues restants també van ser victòria dels andorrans. La primera va arribar amb el llavors Festina del curs 1993/94, sent la més voluminosa d’aquests 15 anys a l’elit amb un 94-71. Un destacat Dan Godfread va signar 28 punts, i Andy Toolson en va fer 19. La següent, el 2018/19 per un ajustat 78-76.
Els dos triomfs que resten van ser contra el Baloncesto León, la temporada 1994/94 (83-76), i contra el llavors Herbalife Gran Canària, la 2016/17 (97-89).