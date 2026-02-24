Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La directora de banca país de l’entitat, Maria Suárez, i el president del COA, Xavier Espot Miró, signant la renovació del conveni de patrocini amb Andbank. | COA
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Balanç dels Jocs Olímpics

El COA reivindica la participació tricolor als Jocs de Milà-Cortina com “la pàgina més important” de l’olimpisme andorrà

Tot i admetre que no han estat uns Jocs fàcils, Espot considera que els tricolor han demostrat maduresa i competitivitat en un escenari exigent

El president del Comitè Olímpic Andorrà (COA), Xavier Espot Miró, ha fet un balanç molt positiu de la participació tricolor als Jocs Olímpics d’hivern Milano Cortina 2026, assegurant que “probablement hem escrit la pàgina més important de la nostra història als Jocs Olímpics d’hivern”.

Tot i admetre que no han estat uns Jocs fàcils, el màxim responsable del COA considera que l’equip ha demostrat maduresa i capacitat competitiva en un escenari de màxima exigència. A més, Espot Miró ha volgut enviar un missatge de suport a Cande Moreno, tot desitjant-li“una recuperació ràpida i completa”, i també ha destacat la situació viscuda per Irineu Esteve, remarcant que les dificultats“encara ens van unir més com a equip”.

Espot Miró ha volgut enviar un missatge de suport a Cande Moreno, tot desitjant-li “una recuperació ràpida i completa”

Un dels punts culminants ha estat l’actuació de Joan Verdú, qui amb el seu resultat ha tornat a situar Andorra en el mapa de l’elit mundial. “Quan un petit país entra en un top-10 vol dir que hi ha estructura i talent”, ha subratllat Espot Miró, reivindicant la feina feta durant els darrers anys tant des del COA com des de les federacions.

Mirant cap a Mònaco 2027

Més enllà del balanç olímpic, el president del COA també ha avançat que en les properes setmanes es faran públiques les mínimes per a les següents cites internacionals, començant pels Jocs dels Petits Estats d’Europa de Mònaco 2027.

Segons ha explicat, ja s’ha elaborat una primera llista llarga d’esportistes i s’està treballant conjuntament amb les federacions per definir la delegació definitiva, sempre amb l’aval de la comissió tècnica presidida per Jaume Tomàs.

Espot Miró també ha detallat que Andorra implementarà en els propers mesos el programa Andorra Olimpisme 365, una iniciativa pionera impulsada pel Comitè Olímpic Internacional (COI) amb l’objectiu d’estendre els valors olímpics al conjunt de la societat. La voluntat és consolidar el Principat com “un país d’alta cultura esportiva, amb respecte per la natura i amb contacte permanent amb els valors olímpics al llarg de tot l’any”.

Renovació del conveni amb Andbank

En el marc d’aquest balanç, el COA també ha anunciat la renovació del conveni de patrocini amb Andbank, una aliança que es manté des de fa més de dues dècades.

La directora de banca país de l’entitat, Maria Suárez, ha destacat que es tract ad’“un acord important que ens permet continuar donant suport al moviment olímpic i a l’esport andorrà”. Per la seva banda, Espot Miró ha agraït el suport rebut, tot recordant que l’entitat també ha estat al costat del comitè en el camí cap a Milà-Cortina 2026.

Entrevistes esportives
Mathieu Jaminet (Jam Jam)
Pilot especialitzat en curses de resistència
Erik Faura
Pilot andorrà de muntanya i gel
Albert Llovera
Pilot andorrà
