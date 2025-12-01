Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  El Comitè Olímpic Andorrà (COA) ha estat present aquest cap de setmana a l'Assemblea Extraordinària de la International Committee of Mediterranean Games (ICMG), celebrada a Portimão i Alvor (Portugal).
El Periòdic d'Andorra
  Esports
Assemblea Extraordinària ICMG

El COA reforça la presència internacional en l’Assemblea Extraordinària dels Jocs del Mediterrani celebrada a Portugal

Els organitzadors van exposar els progressos en infraestructura, logística i planificació, així com les línies estratègiques de la ICMG per als pròxims anys

El Comitè Olímpic Andorrà (COA) va participar aquest cap de setmana en l’Assemblea Extraordinària de la International Committee of Mediterranean Games (ICMG), celebrada a les localitats portugueses de Portimão i Alvor. El president de l’entitat, Xavier Espot Miró, va assistir a les sessions oficials de treball i va mantenir diverses trobades institucionals amb representants del moviment olímpic mediterrani.

El president de l’entitat, Xavier Espot Miró, va assistir a les sessions oficials de treball i va mantenir diverses trobades institucionals amb representants del moviment olímpic mediterrani

L’assemblea, que es va celebrar els dies 28 i 29 de novembre, va incloure reunions del Comitè Executiu, la inauguració oficial i diferents presentacions sobre l’evolució dels Mediterranean Beach Games Portimão & Lagoa 2027. A més, es va analitzar l’estat de preparació dels Jocs del Mediterrani de Taranto 2026, revisant calendaris, seus i reptes organitzatius.

Els organitzadors van exposar els progressos en infraestructura, logística i planificació esportiva, així com les línies estratègiques de la ICMG per als pròxims anys.

La participació del COA en aquesta trobada internacional referma el compromís d’Andorra amb el moviment olímpic mediterrani i contribueix a enfortir les relacions amb les organitzacions esportives que integren la ICMG.

