Escenari esportiu internacional

El COA desvela el nom dels més de 150 andorrans que intentaran posar la bandera tricolor el més alt als Jocs

Alguns dels atletes destacats presents a la cita són Nahuel Carabaña, Oriol Pi, Vicky Jimènez, Silvio Moreira, Alexandra Mejía i Maria Sobany

El Comitè Olímpic Andorrà (COA) ha fet pública avui la llista d’atletes que representaran el país als Jocs dels Petits Estats d’Europa (JPEE) Andorra 2025, que se celebraran del 26 al 31 de maig. En total, 154 esportistes andorrans competiran en 12 disciplines diferents. Aquesta xifra suposa un augment significatiu respecte als Jocs de Malta 2023, on Andorra va competir amb només 66 esportistes.

Es tracta així d’un increment que reflecteix la voluntat de mostrar el millor talent nacional en uns Jocs que, enguany, se celebren a casa i que són, per tant, una oportunitat única per exhibir el Principat. Els Jocs comptaran amb la participació de 1.061 atletes provinents de nou països, els quals es detallen a continuació: Andorra (154), Xipre (188, la més nombrosa), Islàndia (106), Liechstenstein (57), Luxembourg (166), Malta (108), Mònaco (129), Montenegro (67) i San Marino (86).

El calendari de competició estableix l’inici de les proves esportives el dimarts 27 de maig, amb jornades contínues fins al dissabte 31 de maig. En aquest sentit, les cerimònies d’obertura i cloenda tindran lloc respectivament a l’Estadi Nacional i al Prat del Roure, com també que el calendari queda subjecte a possibles modificacions per motius organitzatius o meteorològics. Per qüestions de disponibilitat del pavelló Toni Martí, les proves de bàsquet 5×5 femení es traslladen finalment al Pavelló Joan Alay. Una decisió que, val a dir, s’ha pres per evitar superposicions amb el calendari del MoraBanc Andorra, que encara té compromisos oficials durant aquelles dates pel tancament de la Lliga Endesa.

Pel que fa a la llista dels andorrans, destaca la participació de Nahuel Carabaña, Pol Moya, Oriol Pi, Maria Sobany, Silvio Moreira, Alexandra Mejia, Kevin Teixeira i Vicky Jiménez. Separada per les categories presents, en atletisme competiran 25 atletes, d’entre els quals es troben Carabaña, Aina Cinca, Jess Martin, Ariadna Fenes o Eloi Viella, entre altres. Al bàsquet, amb les modalitats de 3×3 i 5×5, competiran 17 nacionals d’entre els quals estaran Sobany, Oriol Fernández, Alexis Bartolomé, Daniel Mofreita i Laura Bueno, per citar-ne alguns. En ciclisme, dividit en contrarellotge, ruta i BTT, participaran 15 esportistes entre els quals seran el mateix Pi, Òscar Cabanas, Gerard Mora, Laia Sebastià i Naima Perissé, entre més.

A gimnàstica, artística i rítmica, el país tindrà a quatre participants que seran Ona Betrian, Lia Puigdemassa, Berta Miquel i Noa Lepoix. A judo, es comptarà amb 11 atletes nacionals d’entre els quals veurem a Alda Babi, Neus Hernández, Lia Povedano, Marc Reig i Jan Ballesté, entre altres; mentre que al karate només hi haurà cinc tricolors, els quals són, a banda de Moreira, Maria Ubriego, Paula Gonzalez, Lola Vega i David de Luca. La natació l’encapçalen Kevin Teixeira i Alexandra Mejía, juntament amb altres 16 competidors, com Patrick Pelegrina, Aleix Ferriz, Aritz Moreno, Nadia Tudó i Isabel Montoro, entre d’altres. El rugbi tindrà la participació de 12 andorrans com Cristian Abarca, Nil Tome, Ian Granyena, Adrià Calvó i Valentin Hoxha, entre alguns d’ells.

Quant al tenis, i evidentment enfilat per la reputada Vicky Jiménez, també participaran altres sis nacionals com ara Laura Pichel, Judith Cartaña, Eric Cervós i Guillem Davasse. Al tenis taula, hi haurà només tres andorrans sent aquests Emili Asensio, Obed Asensio i Oriol Martínez. D’altra banda, al tir hi haurà altres cinc tricolors competint com seran Toni Llorens, Isidoro Sanchez, Marta Peleija, Esteve Ruiz Alonso i Esteve Ruiz Garcia. Finalment, al voleibol, quedant dividit entre les modalitats de pista i platja, i sent aquesta la participació més nombrosa amb 32 protagonistes, hi estaran presents, entre altres, Christian Salvador, Gerard Orteu, Gil Moline, Limay Tagliaferro, Clara Carrera, Nely Vasileva i Noa Barrio.