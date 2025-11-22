El Castelló visita el Principat i aprofita un escenari nevat per dominar amb claredat un FC Andorra en hores baixes

Sota el fred dels Pirineus i en un estadi que s’ha netejat de neu just abans de l’encontre, el Castelló ha passat per damunt d’un FC Andorra absolutament desdibuixat que ha signat un dels seus pitjors partits fins ara. De fet, per als pupils de Gerard Piqué ha estat el vuitè duel consecutiu sense conèixer la victòria i podrien tancar la jornada en posicions de descens.
Tot i que els resultats no estan acompanyant els tricolor, la seva idea de joc des de l’inici del xoc s’ha mantingut intacta i han intentat sortir amb la pilota jugada. Ara bé, al davant, els de Pablo Hernández han anat amb la mateixa proposta i l’han plasmat molt millor. Així, abans d’arribar als 10 minuts i amb un descuit defensiu local, Adam Jakobsen s’ha fet amb un servei de banda llarg per posar a prova Jesús Owono, que ha hagut de refusar a córner (6′).
Els castellonencs han fet un pas endavant, i el premi els ha arribat just després. Amb una jugada coral, el davanter danès l’ha passada a Pablo Santiago, que escorat dins l’àrea ha xutat pel primer pal i ha enviat la pilota per sota les cames del porter equatoguineà. El cop ha estat dur per als andorrans, que s’han mostrat molt perduts i gens còmodes sense moure una esfèrica que han tingut només esporàdicament.
De fet, el seu primer i únic avís de la primera meitat ha arribat passada la mitja hora, amb una centrada de Thomas Carrique que Lautaro de León no ha arribat a rematar bé. Tot i que després d’aquesta acció s’han animat una mica, l’última l’han signada els orelluts amb un xut d’Álex Calatrava que ha marxat per damunt de la porteria (43′).
A la tornada dels vestidors, Romain Matthys ha negat el gol a De León, que s’ha desfet d’Alberto Jiménez i, de volea, ha provat sort, però el belga ha tret una gran mà (47′). En aquesta segona part els pirinencs han sortit inicialment amb una altra cara, cosa que s’ha traduït en més possessió i arribada. Però de poc els ha servit, ja que Jiménez, vestit de Neymar, ha rebut a la frontal, s’ha endinsat per retallar Gael Alonso i Sergio Molina i, a la vora de l’àrea petita, ha fet el segon de la tarda.
En un tancar i obrir d’ulls, Jakobsen ha rebut de Santiago fora de l’àrea per, amb la cama esquerra i al primer toc, fer pujar el 0-3 al marcador. El Castelló no ha abaixat els braços i ha continuat incidint en la ferida local, i poc els ha faltat per ampliar diferències. Sobretot al 87′, amb els tricolors totalment abatuts i amb Owono traient un peu prodigiós per evitar el quart dels valencians. Minsu ha fet el gol de la discòrdia abans del xiulet final, entrant cap a dins i xutant ras al pal llarg per tancar així l’encontre.