BC MoraBanc Andorra - Renovació

Stan Okoye renova amb el MoraBanc Andorra fins al 2027 i consolida el seu pes creixent al projecte tricolor

El club valora el compromís del nord-americà, qui continuarà dues temporades més després de destacar a la segona volta del curs passat

Stan Okoye serà tricolor fins al 2027. L’aler nord-americà amb passaport nigerià i el BC MoraBanc Andorra han arribat a un acord per firmar un nou contracte que els mantindrà units les dues pròximes temporades. “Hem de valorar molt positivament la renovació de l’Stan. Sobretot des de la perspectiva que ell, des del primer dia, ens va mostrar les ganes de quedar-se. El club ha fet el seu treball amb la planificació de la plantilla i ell ha estat esperant que li traslladéssim l’oferiment de fins on podíem arribar”, ha valorat el general manager del BC MoraBanc Andorra, Francesc Solana.

En aquest sentit, Solana ha continuat el seu discurs afirmant que “Okoye fa un gran esforç i demostra les ganes que tenia d’estar amb nosaltres i ajudar en el projecte del MoraBanc Andorra”, tot afegint que “per a nosaltres és una gran notícia el fet de poder renovar a un jugador que ja porta dues temporades amb nosaltres i que ens ha mostrat, sobretot a la segona volta de la temporada passada, el que és capaç de fer amb la nostra samarreta. Estem molt contents”.

Cal recordar que Okoye va arribar a Andorra l’estiu del 2023 per formar part del projecte de retorn a la Lliga Endesa. Després d’una primera temporada amb molts entrebancs en forma de lesió, ha estat en aquesta segona on, des de la direcció de Joan Plaza, s’ha vist el gran potencial i el pes que pot tenir aquest jugador en ambdós cèrcols. Els 11 dígits de valoració que ha fet de mitjana en la segona volta, sent en dos casos el millor jugador de l’equip (València a casa amb 20 i Corunya fora amb 27), en són la mostra.