El BC Morabanc Andorra 2025-2026 arrenca motors: Sis partits d’alt nivell per preparar l’inici de la competició

El BC MoraBanc Andorra ja té definit el full de ruta per preparar la nova temporada a la Lliga Endesa. La pretemporada començarà oficialment el dilluns 18 d’agost amb les habituals proves mèdiques, abans d’entrar de ple en una agenda carregada de partits de nivell i compromisos tradicionals.
Els tricolors debutaran a la pista el divendres 5 de setembre al clàssic Torneig de Sant Julià de Vilatorta, on s’enfrontaran al Baxi Manresa a les 20:30 hores. Aquesta serà la primera oportunitat per veure en acció el nou projecte andorrà davant un rival ACB. La següent cita serà el dia de Meritxell, dilluns 8 de setembre, amb motiu del VII Trofeu Comú d’Encamp, que enguany portarà un rival d’alt nivell al Complex Esportiu d’Encamp: el Paris Basketball, equip de l’Eurolliga. El partit està previst a les 19 hores.
El camí continuarà el dissabte 13 de setembre, quan el MoraBanc disputarà el 8è Trofeu Escaldes-Engordany contra el La Laguna Tenerife, a les 19 hores al Pavelló Prat Gran d’Escaldes-Engordany. Un dels plats forts arribarà amb la 46a edició de la Lliga Catalana, que es jugarà a Tarragona. Els d’Andorra s’enfrontaran primer al Barça el dimecres 17 de setembre i, l’endemà, al Joventut Badalona, en dos duels d’alt voltatge que posaran a prova l’equip a pocs dies de començar la competició oficial.
El darrer partit de pretemporada serà el divendres 26 de setembre amb la celebració del IV Trofeu d’Andorra la Vella, al Pavelló Toni Martí, on el MoraBanc tornarà a veure’s les cares amb el Baxi Manresa a les 20 hores. A més, com ja és tradició, l’equip farà una estada al Pas de la Casa, tot i que les dates encara estan pendents de confirmació.
El primer partit oficial de la temporada a la Lliga Endesa està previst pel cap de setmana del 4 i 5 d’octubre, moment en què el MoraBanc Andorra buscarà començar amb bon peu una nova etapa a la màxima competició del bàsquet estatal. Amb rivals d’entitat i cites emblemàtiques, la pretemporada 2025-2026 servirà els tricolors per posar-se a punt per l’inici de la competició oficial.