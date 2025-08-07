Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El calendari de la pretemporada del MoraBanc Andorra. | BCA
El Periòdic d'Andorra
Bàsquet - Morabanc Andorra

El BC Morabanc Andorra 2025-2026 arrenca motors: Sis partits d’alt nivell per preparar l’inici de la competició

La pretemporada dels tricolors començarà oficialment el pròxim dilluns 18 d’agost amb les habituals proves mèdiques

El BC MoraBanc Andorra ja té definit el full de ruta per preparar la nova temporada a la Lliga Endesa. La pretemporada començarà oficialment el dilluns 18 d’agost amb les habituals proves mèdiques, abans d’entrar de ple en una agenda carregada de partits de nivell i compromisos tradicionals.

Els tricolors debutaran a la pista el divendres 5 de setembre al clàssic Torneig de Sant Julià de Vilatorta, on s’enfrontaran al Baxi Manresa a les 20:30 hores. Aquesta serà la primera oportunitat per veure en acció el nou projecte andorrà davant un rival ACB. La següent cita serà el dia de Meritxell, dilluns 8 de setembre, amb motiu del VII Trofeu Comú d’Encamp, que enguany portarà un rival d’alt nivell al Complex Esportiu d’Encamp: el Paris Basketball, equip de l’Eurolliga. El partit està previst a les 19 hores.

El camí continuarà el dissabte 13 de setembre, quan el MoraBanc disputarà el 8è Trofeu Escaldes-Engordany contra el La Laguna Tenerife, a les 19 hores al Pavelló Prat Gran d’Escaldes-Engordany. Un dels plats forts arribarà amb la 46a edició de la Lliga Catalana, que es jugarà a Tarragona. Els d’Andorra s’enfrontaran primer al Barça el dimecres 17 de setembre i, l’endemà, al Joventut Badalona, en dos duels d’alt voltatge que posaran a prova l’equip a pocs dies de començar la competició oficial.

El darrer partit de pretemporada serà el divendres 26 de setembre amb la celebració del IV Trofeu d’Andorra la Vella, al Pavelló Toni Martí, on el MoraBanc tornarà a veure’s les cares amb el Baxi Manresa a les 20 hores. A més, com ja és tradició, l’equip farà una estada al Pas de la Casa, tot i que les dates encara estan pendents de confirmació.

El primer partit oficial de la temporada a la Lliga Endesa està previst pel cap de setmana del 4 i 5 d’octubre, moment en què el MoraBanc Andorra buscarà començar amb bon peu una nova etapa a la màxima competició del bàsquet estatal. Amb rivals d’entitat i cites emblemàtiques, la pretemporada 2025-2026 servirà els tricolors per posar-se a punt per l’inici de la competició oficial.

Comparteix
Notícies relacionades
El comú de Sant Julià resol la concessió de la planta fotovoltaica del CCL i en reprendrà la gestió directa
L’avís groc per altes temperatures es manté fins diumenge amb màximes de fins a 36 graus a Andorra la Vella
L’ocupació turística al juliol puja al 66,18%, amb millores respecte a l’any anterior segons la Unió Hotelera

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Triomf tricolor contra el Zamora CF i empat contra la UD San Sebastián en el triangular de pretemporada
  • Esports
Gran actuació d’Ireneu Esteve i Gina del Río al Lysebotn del Blink Festival: Top 10 i 11 pels representants tricolors
  • Esports
Iván Rodríguez jugarà a Primera RFEF la pròxima temporada després d’un acord de cessió amb el Vila-real B
Publicitat
Entrevistes esportives
Gerard Riart
Director de la cursa la Jorma Volta als Ports d’Andorra
Xavier Espot Miró
President del Comitè Olímpic Andorrà (COA)
Guillem Colell
Escalador
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu