El Barça domina un MoraBanc combatiu però superat (105-79)

Dos equips amb urgències per la victòria s’han enfrontat aquest diumenge al Palau Blaugrana en el penúltim duel de la temporada de la Lliga Endesa. El FC Barcelona ha fet valdre el seu millor moment per imposar-se al MoraBanc Andorra per un contundent 105-79. Tot i l’esforç dels tricolors, els de Joan Peñarroya han protagonitzat una de les seves millors actuacions de la temporada, en un moment clau. Amb aquesta derrota, els andorrans es mantenen en la 10a posició de la classificació.

El partit ha començat amb un ritme alt i una bona arrencada del MoraBanc, que ha obert el marcador amb un triple de Ferran Bassas, seguit d’un altre de Stan Okoye. Els de Lezkano han mostrat una gran intensitat al primer quart, aprofitant el domini momentani al rebot i la inspiració ofensiva. Bassas, juntament amb Chumi Ortega, ha sigut decisiu durant els primers minuts, i un triple seu ha posat el marcador en 9-14. Tot i això, el Barça ha reaccionat ràpidament, empatant el partit i entrant en una dinàmica positiva. Nikola Radičević ha comés una falta sobre Darío Brizuela que ha permès als blaugranes acostar-se al marcador, mentre Kyle Kuric i Abrines intercanviaven triples per tancar el primer quart amb un ajustat 17-23 favorable al MoraBanc.

El segon quart ha suposat un punt d’inflexió. Els tricolor han vist com l’encert blaugrana augmentava, especialment amb Joel Parra i Willy Hernangómez com a protagonistes. Un temps mort de Peñarroya amb el marcador 22-30 no ha impedit que el Barça remuntés progressivament. Ortega ha anotat un 2+1, però l’equip local ha capgirat completament el partit amb una ratxa espectacular que ha culminat amb un avantatge de sis punts al descans (47-41).

A la represa, el MoraBanc ha intentat reaccionar amb un altre triple de Bassas i una cistella d’Okoye que han situat el marcador en 49-47. Però el Barça, liderat per Satoransky i un joc col·lectiu imparable, ha ampliat la diferència. Chougkaz ha comès una falta antiesportiva que els blaugranes han aprofitat per mantenir la distància. Tot i els intents de Sekou Doumbouya i altres jugadors andorrans, el control del Barça ha sigut evident, amb accions com un espectacular ‘alley-oop’ entre Punter i Anderson que ha encès el Palau.

Amb 75-62 a l’inici de l’últim quart, el MoraBanc ja es trobava contra les cordes. Tot i els ajustos de Lezkano, el pla tricolor no ha pogut materialitzar-se sobre la pista, i el Barça, molt encertat, ha continuat ampliant la diferència. Malgrat els intents de Doumbouya i Bassas per maquillar el resultat, els locals no han donat opcions i han tancat el duel amb una clara victòria per 105-79.

Aquest resultat deixa el MoraBanc amb molt per reflexionar de cara al pròxim compromís, contra el Lenovo Tenerife, aquest dissabte a les 20.45 hores al Poliesportiu d’Andorra.