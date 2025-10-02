Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Els entrenaments i els partits del futbol base es reprenen amb normalitat. | Marvin Arquíñigo
Arnau Ojeda Garcia
  • Esports
Breu aturada al futbol nacional

De la sorpresa a la frustració: la reacció dels clubs i les famílies davant la decisió d’aturar el futbol base andorrà

Tot i que la FAF ja ha reobert les instal·lacions, entrenadors, coordinadors i mares no van entendre que l'afer de les quotes afectés la base

El que ahir semblava una aturada indefinida de tota l’activitat futbolística del país ha quedat avui resolt. La Federació Andorrana de Futbol (FAF) ha anunciat que es restableix la normalitat i es reobren les instal·lacions sota la seva gestió, després que en les darreres hores s’hagin trobat les solucions necessàries amb les autoritats competents. La decisió permetrà que la Lliga Multisegur Assegurances 2025-2026 pugui arrencar amb les garanties jurídiques que reclamaven els clubs i la federació, i que tant els entrenaments com els partits de futbol base i de futbol sala es puguin reprendre amb normalitat.

El futbol base del Carroi entrenant durant la tarda d’ahir. | Marvin Arquíñigo

La notícia arriba després d’un dia d’incertesa i de malestar entre els clubs i les famílies, que ahir dimecres veien com les categories inferiors quedaven aturades sense saber fins quan ni entendre’n el motiu. Diversos responsables de futbol base expressaven la seva preocupació a aquest mitjà per l’impacte que podia tenir la mesura en els més petits. “Al final els nens i nenes no en tenen cap culpa, els pares també s’organitzen i han pagat una quota”, lamentava Estevan, entrenador d’un equip de categoria inferior del Carroi, tot remarcant que, malgrat les dificultats, intentarien buscar alternatives “com pavellons o escoles per continuar entrenant”. Afortunadament per a ells, això no ha estat necessari.

En la mateixa línia, un coordinador de futbol base d’un altre club apuntava que “el futbol formatiu no té la culpa del que pugui passar a primera divisió o al futbol professional” i advertia que l’impacte anava més enllà dels entrenadors o dels clubs: “Això afecta també els nens, les famílies, tota l’estructura. Estem parlant d’una activitat formativa i educativa, no professional”.

Els pares, per la seva banda, es mostraven especialment desconcertats. Pilar, mare d’un nen de categoria benjamí de l’FC Santa Coloma, confessava ahir que s’havia quedat “al·lucinada” i qualificava la decisió de “surrealista”, ponderant que “jo pago perquè el meu fill jugui, a mi ningú em paga perquè ell jugui a futbol. Ja hem comprat la roba i fet les despeses. Els entrenaments que perden, els descomptaran de la quota?”, es preguntava. La seva petició era clara: “El que haurien de fer és posar-se d’acord entre ells i no carregar-ho sobre gent que no hi té res a veure”. Una demanda que sembla haver estat escoltada per la federació i l’Executiu.

L’infantil de l’FC Andorra entrenant ahir a la tarda. | Marvin Arquíñigo

També des de la FAF, però des de la vessant tècnica, hi havia veus crítiques amb l’abast de la mesura. Un entrenador que prefereix mantenir l’anonimat recordava que “els jugadors estaven treballant molt bé i ara els tallaven la competició, que era una cosa que els feia molta il·lusió”. Segons ell, la decisió resultava “frustrant”, perquè la pausa posava en risc la continuïtat d’un treball que en etapes formatives és molt important.

L’aturada d’activitat, anunciada dimecres, també havia afectat la base de l’FC Andorra, concretament l’equip infantil, que preparava un partit dissabte a Lleida. El segon entrenador, Ildefons Serrano, explicava ahir, durant el que havia de ser el darrer entrenament abans de l’aturada, que estaven buscant alternatives per poder entrenar divendres: “Ens agradaria preparar l’enfrontament de la millor manera”.

Ara, amb el restabliment anunciat per la FAF, tots aquests dubtes queden resolts i els clubs i les seves categories inferiors poden tornar a la normalitat, no sense haver generat incertesa a la base dels equips andorrans i al seu entorn.

El centre d’entrenament de la FAF 2 de Santa Coloma, avui. | Marvin Arquíñigo
