David Virgili deixa l’FC Santa Coloma i fa les maletes cap a la Primera croata de la mà del Lokomotiva Zagreb

Nascut a Terrassa, al Principat ha jugat durant cinc temporades repartides entre la UE Sant Julià, la UE Santa Coloma i l'altra banda colomenca

Després de cinc anys al futbol andorrà, David Virgili farà el salt a l’estranger per provar sort a la màxima categoria nacional de Croàcia, la SuperSport HNL. Així, el d’ahir va ser el seu darrer partit amb l’FC Santa Coloma (ja s’ha acomiadat dels companys) i, a falta d’anunci oficial, es traslladarà a Zagreb per jugar amb l’NK Lokomotiva.

Nascut a Terrassa i acabat de formar precisament al San Cristóbal i al Fundació Terrassa, va tenir un breu pas per Segona i Tercera Catalana abans d’aterrar al Principat. Era l’any 2020 i ho va fer de la mà de la UE Sant Julià. La temporada següent va signar amb l’FC Santa Coloma per a l’inici de la posterior marxar a la UE Santa Coloma, conjunt que després de dos partits classificatoris de Conference League va deixar per tornar a l’altra banda colomenca durant dos cursos. Enguany, el primer tram el va jugar sota les ordres de Boris Antón per després acabar retornant amb Fede Bessone.

L’NK Lokomotiva Zagreb és un conjunt de baixa taula croat i sense palmarès. De fet, en la darrera edició lliguera va ser vuitè d’entre els 10 conjunts que la formen. Allà, Virgili no serà l’únic espanyol, ja que el murcià José Manuel Raigal (exjugador de l’Ourense, la Nucia, UCAM i Espanyol B) acaba de signar per un any.

David Virgili, a l’anada entre l’FK Borac i l’FC Santa Coloma de la setmana passada. | Marvin Arquíñigo