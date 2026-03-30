Cornella s’imposa a l’eslàlom FIS de la Molina i confirma el seu gran moment de forma al Campionat de Catalunya

Avui s’ha disputat l’eslàlom FIS de la Molina, corresponent al Campionat de Catalunya, amb la victòria de Xavier Cornella amb un temps d’1’33.73, amb l’espanyol Tomás Barata segon a 0’08 i el neerlandès Aleix Linse tercer a 0’76. L’andorrà s’ha situat amb el millor temps a la primera mànega, amb mig segon d’avantatge sobre el segon classificat, i a la segona ha fet el quart millor crono per mantenir la primera posició final i assegurar el triomf. Amb aquesta victòria, ha marcat 23.00 punts FIS.
D’altra banda, avui a Santa Caterina (Itàlia) s’ha disputat un nou gegant del Nacional Júnior britànic, amb Íria Medina sisena en categoria femenina i Max Black 21è en masculina. En la cursa femenina, Medina ha marcat 2’00.06 per acabar sisena, a 2’27 de la guanyadora, l’estatunidenca Katie Rowekamp (1’57.79), després de fer el vuitè temps a la primera mànega (+1’34) i el novè a la segona (+0’93).
En la cursa masculina, Black ha finalitzat 21è amb un temps d’1’59.22, a 3’74 del vencedor, el britànic Zak Carrick-Smith (1.55.48). L’andorrà ha millorat a la segona mànega, passant del 20è lloc a la primera (+2’15) al 14è millor temps parcial a la segona (+1’59). Per la seva part, Jordi Rogel no ha pogut completar la primera mànega.