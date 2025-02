Clàudia Garcia signa la seva millor cursa de gegant imposant-se a Font Romeu

Clàudia Garcia ha assolit avui la seva millor cursa de gegant amb la victòria a la cita FIS de Font Romeu (França), fent 30.90 punts que deixen molt lluny els seus actuals 41.11.

Fins al moment, la seva millor puntuació en la disciplina havien estat els 40.18 punts que va fer a Pozza di Fassa, el passat 14 de gener, quan va ser segona a la National Junior Race italiana. Avui a Font Romeu s’ha imposat amb un marge de 0.88 respecte a la segona, la canadenca Skye Draghia (2’01.65), i amb 1.15 sobre la francesa Camille Salaris (2’01.92).

Garcia ha estat la més ràpida a la primera mànega, amb 59.91 i 0.73 sobre Salaris, mentre que a la segona ha fet el segon temps amb +0.08 respecte a Draghia. A més, avui també ha corregut l’esquiadora de l’EEBE U19 Isabella Pérez, qui ha acabat en la 50a posició.

En homes el millor andorrà ha estat Àlvar Calvo, 37è, amb 2’00.54, mentre que Èric Ebri ha acabat 51è amb 2’01.81. També han corregut els EEBE U19, amb Martí Llort 64è, Jordi Rogel 69è, Jan Visa 72è, Marcel Pérez 87è, Carlos Salinas 90è i Èric Mitjana 95è. Així mateix, ha participat l’andorrà Antoni Bea, 89è. El guanyador ha estat el francès Max Paget amb 1’56.37 en una cursa en què Pirmin Estruga ha quedat fora a la segona mànega. Font Romeu tornarà a acollir un gegant FIS el dimecres.

Puig, ‘out’ a l’eslàlom dels Mundials de Maribor

Els Campionats del Món d’esquí paraalpí de Maribor (Eslovènia) han acabat avui per a Roger Puig, qui disputava l’última cursa, l’eslàlom. L’andorrà no ha acabat la primera mànega en una baixada en la qual marcava el cinquè temps al primer parcial, amb un bon ritme, però després quedava fora i no podia continuar. La pròxima cita per a ell serà a la Copa del Món, en aquest cas de velocitat amb tres supergegants a l’estació italiana de Bardonecchia, els dies 25, 26 i 27 de febrer.