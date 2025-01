Chougkaz es perdrà, com a mínim, el duel contra el Reial Madrid

Males notícies per al MoraBanc Andorra i, especialment, per a Natxo Lezkano. Una de les estrelles de la temporada, Nikos Chougkaz, qui va ser substituït en el duel contra el Joventut de Badalona, pateix una lesió miotendinosa pròxim al semimembranós dret d’origen traumàtic, un dels tendons que passa pel genoll i la cuixa, clau per al bon funcionament d’un jugador de bàsquet. Encara no se sap el temps de baixa, perquè és una afecció que depèn de la gravetat i la capacitat de recuperació del jugador.

El que és segur és que l’ala-pivot grec no estarà disponible en el darrer duel de la primera volta a la Bombonera, on s’enfrontaran els tricolors contra el Reial Madrid. Després d’una ratxa de cinc derrotes seguides, l’entrenador de Portugalete perd a un dels millors jugadors de tot el curs. Amb la seva continuïtat a la banqueta penjant d’un fil, Lezkano haurà de treure a la pista a les seves millors armes i plantejar un joc molt agressiu i contundent per superar al gran equip de la capital espanyola.