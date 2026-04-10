Carles Manso abaixa els fums abans no s’assoleixi la salvació: “Creure’ns una mica més bons ens passarà factura”

Ha quedat clar que l’FC Andorra travessa el millor moment de la temporada, doncs ha sumat 17 dels darrers 24 punts. Però Carles Manso ha abaixat els fums abans que el principal objectiu, la permanència, no s’hagi assolit. “Hem intentat fer veure els jugadors que de portes enfora som molt guapos, agradables i simpàtics, però que en el moment que ens creiem una mica més importants o bons, ens passarà factura”, ha mencionat. Així, ha deixat clar que la principal fita passa ara per endur-se el triomf diumenge a Cadis (18.30 hores).
Els andalusos, situats just per sobre el descens, estan molt necessitats de punts, i els pirenaics ho volen aprofitar: “Hem de ser intel·ligents i jugar amb la seva urgència”. En tot cas, el tècnic tricolor ha comentat que espera un inici de partit en què els de Sergio González “surtin amb una capacitat ofensiva i una energia que durant els darrers han trobat a faltar”. A partir de llavors, creu que es replegaran per intentar aprofitar “les nostres errades”.
Una de les cares noves que es podrien veure a l’11 és la de Manu Nieto, ja que ‘Lauti’ de León, tocat dels isquiotibials, podria caure de la llista. Serà un duel important per al de Villa del Río, qui va debutar a Primera Divisió amb el Cadis el curs 2020/21 disputant nou minuts al Ramón Sánchez-Pizjuán. També va jugar dos anys al seu filial, el Mirandilla, a l’antiga Segona B –l’actual 1a RFEF–. Amb qui segurament sí que podrà comptar Manso és amb Sergio Molina, qui s’ha perdut els darrers tres encontres per molèsties al pubis.
Demanat per un possible play-off que ara els pirenaics tenen a 11 punts a falta de vuit jornades, el barceloní ha reiterat que l’important és fer-se amb els 50 punts que solen assegurar la salvació. “Quan quedi un mes ja mirarem quants punts portem i cap a on ens podem dirigir”, ha afegit.
Capacitat ofensiva
L’FC Andorra s’ha convertit en el sisè màxim anotador de la categoria després de signar 13 dianes en les darreres tres jornades, aspecte que l’entrenador català ha subratllat que arriba gràcies a una millora tàctica i de confiança dels jugadors. “Ens hem capficat molt en els entrenaments, de com ocupar zona rival”, ha indicat, tot assenyalant que també han de fer un pas endavant quant a l’aspecte defensiu i la capacitat de rebre gols.