Carla Mijares, de nou fora a la Copa d’Europa d’Itàlia

Avui s’ha disputat la segona cursa de la Copa d’Europa d’eslàlom a Ahrntal (Itàlia) amb Carla Mijares, qui sortint amb el dorsal 46 no ha pogut completar la primera mànega. Amb tot, les sensacions han estat molt més positives que ahir, quan també va acabar ‘out’. L’andorrana “ha afrontat la cursa amb convicció i un esquí molt bo”, han dit des de la FAE, però a meitat de traçat ha fet un interior i s’ha quedat fora. La sensació, en tot cas, “és que avui ha demostrat un bon esquí”.

“No dominar sempre el traçat i deixar-me fer una mica massa ens ha deixat fora, però sé que he sortit amb una altra actitud, i així sé que té molt més futur el meu esquí”, ha dit Caminal després de la prova. Per la seva part, el responsable tècnic de l’equip nacional femení, Josh Alayrach, s’ha mostrat content amb l’esquiadora: “M’ha agradat l’actitud, la manera d’afrontar la cursa i la credibilitat en ella mateixa. No es posa en dubte, i això és el positiu d’avui. Amb aquesta línia de convicció farà millors resultats”.

Jordina Caminal, també ‘out’

Jordina Caminal, de l’equip nacional de velocitat, ha disputat l’última cursa abans de l’aturada nadalenca i ho ha fet amb un segon gegant FIS a Veysonnaz (Suïssa). A la primera mànega, en unes condicions complicades de pista, la tricolor ha estat el 13è crono amb +1.40 respecte a l’esquiadora més ràpida, que ha sigut la suïssa Dania Allenbach. A la segona, però, no ha pogut arribar a baix en no poder entrar en una de les portes.